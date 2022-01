Doin' Laps et Run Baby Run : 2 pubs pour l'iPhone 13

Alban Martin

Apple a partagé cette nuit un duo de publicités pour l'iPhone 13 mettant en avant des caractéristiques clés telles que l'autonomie de la batterie et la solidité de la face avant grâce au Ceramic Shield. Deux arguments de vente qui ont été pendant longtemps le talon d'Achille d'Apple.

Une autonomie record (pour un iPhone)

Dans le premier spot, intitulé "Doin' Laps" (en faisant des tours), un enfant installe son iPhone 13 sur son vélo, puis se promène dans le quartier en filmant des heures durants.



À la fin de son périple, qui dure cinq heures, l'iPhone enregistre toujours et n'est pas à court de batterie. "Que ferez-vous avec une autonomie encore plus longue ? Détendez-vous, c'est l'iPhone".

Une solidité bienvenue

Dans la deuxième vidéo, intitulée "Run Baby Run", un bambin joue avec l'iPhone 13 de son parent. Bien évidemment, le bébé court partout avec, le fait tomber sur le sol, le cogne sur divers objets et le fait même tomber dans l'évier. L'iPhone reste intact, et la vidéo se termine par le slogan "Toddler résistant. Relax, c'est un iPhone". Toddler étant le nom du petit.

La série "Relax, c'est iPhone" n'est pas nouvelle, et Apple a partagé d'autres vidéos de cette série pour présenter Localiser, la durabilité de l'iPhone et d'autres fonctionnalités. Apple a utilisé le slogan "Relax, c'est l'iPhone" pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13 qui partage la même protection d'écran de Corning.