Widget Studio propose des comptes à rebours en widget et en direct

Widget Studio est une application sortie après l’avènement d’iOS 14 qui permet de placer des widgets de type "compte à rebours" directement sur l'écran d'accueil de votre iPhone ou iPad. Mais contrairement à de nombreuses applications similaires, celle-ci peut également effectuer un compte à rebours en direct, sous vos yeux. Voilà qui est fort pratique pour ceux qui désirent ne pas manquer un évènement et suivre le décompte.

Widget Studio se joue des limitations d’Apple

Disponible dès maintenant sur l'App Store, la nouvelle version de Widget Studio vous permet non seulement d'effectuer un compte à rebours, mais aussi d’avoir une mise à jour du widget en direct. Cela signifie que vous pouvez regarder les secondes s'écouler pendant le compte à rebours d'un événement important comme le prochain keynote Apple du 8 mars, un anniversaire ou Noël par exemple. Alors qu’Apple limite le rafraîchissement de chaque widget pour préserver la batterie, le développeur semble avoir trouvé la parade. Et les widgets eux-mêmes sont personnalisables à l'infini, de sorte que vous pouvez toujours obtenir un look qui correspond à votre écran d'accueil.

Gardez un œil sur vos événements à venir - directement sur votre écran d'accueil ! Créez des widgets minimalistes qui font le compte à rebours du grand jour.



Les widgets de Widget Studio sont hautement personnalisables et conçus, de sorte que rien ne détourne votre attention du concert, de l'anniversaire de votre meilleur ami ou de ce que vous attendez actuellement ! C'est rapide, facile et génial. Bienvenue sur Widget Studio.

Certains des widgets proposés par Widget Studio prennent même en charge plusieurs comptes à rebours différents afin que vous puissiez exploiter la surface d'écran de votre iPhone et de votre iPad. Widget Studio a le potentiel pour devenir l'une des meilleures applications iPhone de son genre, surtout que l’on peut la combiner avec d’autres apps comme WidgetSmith qui permet de réaliser des thèmes complets sur iOS et iPadOS.



Les points clés de l’app :

Puissant éditeur d'événements avec aperçu en direct

Trois modèles de widgets personnalisables pour iPhone et iPad

De beaux dégradés de couleurs pour votre écran d'accueil

Plus de 50 icônes différentes à choisir

Notifications push en temps réel pour vos événements

Vous pouvez télécharger Widget Studio sur l'App Store dès maintenant. Il s'agit d'un téléchargement gratuit, mais un achat in-app peu coûteux est nécessaire pour débloquer certains des widgets les plus sophistiqués, le décompte en direct ainsi que des fonctions telles que la synchronisation iCloud. Le jeu en vaut la chandelle si vous aimez savoir combien de temps il vous reste avant une date ou une heure précise, d’autant que l’achat intégré est en promotion ce samedi à 3,99€ au lieu de 5,99€.

