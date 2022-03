iPad Pro 2022 : tout ce qu'il faut savoir

L'année 2022 semble être prometteuse pour les amateurs des produits à la Pomme puisque Apple garde encore de nombreux nouveaux produits sous le coude. Parmi eux, on pense notamment à la nouvelle mise à jour de l'iPad Pro, véritable machine de guerre sur le marché des tablettes.

Et cette nouvelle cuvée risque de faire du bruit, si l'on en croit les rumeurs, puisque selon ces dernières, l'appareil de la firme du Cupertino pourrait embarquer la puce M2 ! En ce dimanche, nous vous offrons le récapitulatif des potentielles caractéristiques de l'iPad Pro 2022.

Design et écran

Si les premières rumeurs autour de l'iPad Pro 2022 allaient toutes dans la direction d'un dos en verre pour permettre la recharge sans fil, il semblerait qu'Apple ait fait marche-arrière, notamment à cause de la fragilité de l'appareil. Ainsi, la firme de Cupertino aurait choisi d'afficher une Pomme plus grande, en verre et avec des aimants, pour proposer des vitesses de charge plus rapides que MagSafe pour iPhone.



Côté écran, Apple proposerait une nouvelle fois deux modèles : 11 pouces et 12,9 pouces. La différence, outre la taille, c'est que la firme de Cupertino maintiendrait l'écran miniLED pour la plus grande version, tandis que sa petite soeur se contenterait d'un modèle LCD.

Le processeur et le stockage

Toujours selon les rumeurs, Apple ferait la présentation de la très attendue puce M2 en même temps que le nouveau modèle de MacBook Air et son nouveau design. Cette même puce devrait également se trouver à l'intérieur de la version 2022 de l'iPad Pro, proposant toujours plus de puissance et une meilleure autonomie.



Côté stockage, on resterait sur le même schéma qu'actuellement :

128 GO

256 GO

512 GO

1 TO

2 TO

Et pour le reste ?

Selon nos confrères de 9To5Mac, Apple préparerait un iPad Pro 2022 avec une batterie plus grande, notamment pour pallier à la consommation excessive du Magic Keyboard. Quid de la 5G ? Bien qu'aucune rumeur n'en parle à ce jour, on imagine que la Pomme proposera malgré tout la nouvelle norme au sein de son appareil.



Concernant les tarifs, bien que l'ajout de MagSafe, la présence de la puce M2 et de la 5G devraient être de la partie, le prix de l'appareil ne devrait pas être retouché...



La nouvelle tablette de la Pomme devrait être présentée en deuxième partie d'année 2022, sans trop de précisions. Espérons que ces rumeurs s'avèrent vraies !