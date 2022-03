Snap s'offre la startup française NextMind pour contrôler ses lunettes via le cerveau

Vous pourriez un jour contrôler vos lunettes Spectacles avec votre esprit. Snap vient en effet de racheter NextMind, une startup française qui développe une technologie d'interface cerveau-ordinateur (BCI) pour aider à piloter les appareils électroniques via des boutons virtuels, imaginaires. NextMind aidera Snap à développer la réalité augmentée, notamment autour des fameuses lunettes Spectacles apparues en 201è.

Snapchat voit loin pour ses lunettes AR

Snap n'a pas divulgué le montant de l'opération ni ses plans exacts. NextMind restera dans sa ville natale de Paris tout en aidant l'équipe Snap Lab, bien que The Verge ait appris que la société nouvellement acquise abandonnera son offre pour les développeurs.

L'achat n'est pas surprenant compte tenu de la trajectoire du réseau social éphémère. En 2021, Snap a acheté WaveOptics, la société à l'origine des écrans AR des Spectacles. Le géant des médias sociaux aurait également acheté une autre entreprise d'affichage, la société de cristaux liquides sur silicium Compound Photonics, en janvier. Snap souhaite manifestement faire évoluer ses lunettes AR, en version 3 actuellement, qui s'appuient sur des boutons physiques pour faire un peu plus que capturer des photos et des vidéos.



Il y a également beaucoup de concurrence dans ce domaine. Meta a acheté la startup de surveillance neuronale CTRL-labs fin 2019, tandis que Valve explore la catégorie à travers un partenariat avec OpenBCI. Il y a même une certaine concurrence indirecte avec les implants cérébraux de Neuralink d'Elon Musk. Snap pourrait avoir besoin de NextMind s'il veut développer un matériel de réalité augmentée avancé et mains libres à temps pour faire face à ses rivaux, d'autant qu'Apple s'apprête à sortir un casque de réalité mixte, puis des lunettes Apple Glass pour remplacer l'iPhone dans 10 ans.



Dans une interview en 2022, le fondateur et PDG de NextMind, Sid Kouider, expliquait :