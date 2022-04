L'E3 2022 annulé ! Retour en 2023 ou fin définitive ?

Depuis plus de 20 ans, c'était le rendez-vous estival des gamers. S'exécutant chaque année au mois de juin, l'E3 était une sorte de fête pour la sphère gaming avec de la bonne humeur et surtout des annonces croustillantes sur de futurs jeux. Malheureusement, la longue pandémie mondiale semble avoir tiré une balle dans le pied au salon.

Une page de l'histoire du jeu vidéo qui se tourne ?

C'est désormais officiel, l'E3 2022 n'aura pas lieu. Le mythique salon du jeu vidéo annuel qui se déroule à Los Angeles au mois de juin ne sera pas de la partie pour la troisième année consécutive. Pour rappel, l'édition 2020 avait été totalement annulée pour cause de pandémie mondiale.



L'année dernière, en 2021, nous avons eu le droit à un format digital, mais pour ce qui est du format classique, en physique, c'était une fois de plus tombé à l'eau. 2022 est donc dans la lignée des deux précédente même si le mal semble cette fois-ci plus profond.



Pour rappel, en tout début d'année, les organisateurs du légendaire salon gaming avaient expliqué que l'E3 2022 se tiendrait une nouvelle fois en digital et non en présentiel (réel), et ce, à cause du variant Omicron. Une annonce qui était perçue comme un peu précipitée par la presse ainsi que les joueurs du monde entier.

Preuve en est, les autres organisations du même style comme le Tokyo Game Show ou la Summer Game Fest annoncent l'inverse avec un retour à la normale pour le bonheur de tous. Malgré l'existence réelle d'un risque de rechute à cause d'Omicron, l'excuse paraissait tout de même bien arranger les dirigeants qui étaient sans doute en pleine réflexion sur l'avenir général de l'E3.



Durant ces deux longues années de pandémie, les créateurs de jeux vidéo se sont rendus compte qu'ils pouvaient très bien communiquer par eux-mêmes via les réseaux sociaux et ainsi gérer leur communication comme ils l'entendent. Couplé au fait qu'il n'y a pas d'argent à dépenser (une place à l'E3 coûte très cher), vous comprenez pourquoi, avec du recul, les éditeurs ne se précipitent plus pour s'inscrire.



Si nous ne pouvons pas être catégoriques, on commence à penser que l'E3 2019 était en réalité le dernier 'vrai E3". L'émotion est au rendez-vous quand on sait que la toute première édition date de 1995. Plus de doute, le numérique grappille de plus en plus d'espace.