Beaucoup de propriétaires de Mac Studio se plaignent d'un bruit aigu

Depuis sa disponibilité, on entend que de bonnes choses sur le Mac Studio, que ça soit dans les tests ou les avis des clients qui l'ont acheté, le nouveau Mac est considéré comme une petite merveille. Toutefois, il y a un détail qui déçoit, le Mac Studio est visé par des plaintes de clients qui mentionnent un bruit aigu lors du fonctionnement. Si peu de personnes en ont parlé les premières semaines après le lancement, les forums d'entraide commencent à saturer tellement qu'il y a d'avis négatifs à ce sujet !

Depuis le début du mois d'avril, les forums spécialisés dans l'assistance des produits Apple recueillent de nombreux témoignages à propos d'un bruit indésirable à l'intérieur du nouveau Mac Studio. D'après plusieurs clients qui ont cherché d'où pourrait provenir ce bruit aigu, tout porte à croire que cela serait généré par un ventilateur.



Comme le relaie MacRumors qui a vu ces plaintes s'intensifier sur son forum, il y a un point commun entre tous les clients qui se plaignent de ce bruit : ils ont quasiment tous un Mac Studio M1 Max. Les utilisateurs de la version Ultra sont extrêmement rares à faire remonter cette anomalie !



Cette différence d'expérience peut s'expliquer par l'intérieur qui n'est pas exactement le même, la version Ultra du Mac Studio possède un dissipateur thermique conçu en cuivre, il est décrit comme étant nettement plus grand. Avec ce procédé, le ventilateur s'active moins souvent, ce qui fait que le bruit ne se présente presque jamais.

Voici plusieurs témoignages qui précisent rencontrer un bruit discret, mais pouvant être gênant en bruit de fond dans la nuit ou en cas de silence dans le logement :

J'ai commandé la version M1 Max avec un GPU 32 Core et 64 GB Ram. Après une semaine ou deux, j'ai commencé à remarquer un gémissement aigu. Le bruit ordinaire du ventilateur était audible, mais pas de manière inquiétante. Le son aigu était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. J'ai un espace de travail relativement calme et le son continuait à me distraire. J'ai décidé d'emmener mon studio dans un magasin Apple après avoir contacté l'assistance technique et essayé un tas de solutions logicielles comme la réinstallation du système d'exploitation. Après une journée d'inspection, le technicien de l'Apple Store a déclaré qu'il s'agissait simplement d'un bruit normal de ventilateur dans la gamme de bruits attendus et qu'il ne pouvait rien y faire. Déçu, j'ai rappelé l'assistance Apple et ils ont accepté de m'envoyer un remplacement, que j'attends actuellement.