Sorare : le jeu de fantasy football NFT sort son application mobile

⏰ Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

1



Si vous suivez le football ou tout simplement l'actualité en France, le nom de Sorare n'a pas pu vous échapper. Véritable mastodonte dans l'univers des NFTs, la plateforme s'est fait connaître grâce à son jeu de fantasy football qui reprend les codes bien connus de ses anciens rivaux.

La différence ? Comme dit plus haut, le jeu se base sur la blockchain et les cartes sont en réalité des NFTs disponibles en seulement quelques exemplaires selon sa rareté : 1000 pour les limitées, 100 pour les rares, 10 pour les super rares et 1 pour les uniques. De quoi rendre le concept encore plus attractif...



Pour mémoire, le jeu lancé en 2019 par Nicolas Julia et Adrien Montfort, utilise la technologie blockchain basée sur Ethereum.

Sorare débarque officiellement sur l'App Store

Sorare est un jeu de fantasy football (football) mondial, qui présente plus de 230 clubs de football du monde entier et plus de 40 ligues de football. Ce qui rend Sorare unique, c'est que vous avez la possibilité de jouer avec des cartes NFT.



Les cartes NFT ont une rareté prouvable (fixe et limitée), une provenance, une véritable propriété et une liberté de mouvement totale, grâce à la technologie blockchain. Vos cartes sont vraiment à vous. Avec une NFT de Sorare, vous pouvez l'utiliser dans les compétitions de l'app, la conserver en tant que pièce de collection, la transférer sur une autre plateforme, la vendre, l'échanger, la jouer dans un autre jeu, etc.

La notoriété de Sorare ne cesse de croître dans le monde entier, certaines cartes se revendant des centaines de milliers d'euros sur la plateforme. Pour les compétiteurs, vous pourrez participer à des compétitions permettant de mettre la main sur des récompenses avec un reveal très sympathique. Rassurez-vous, le jeu vous permettra de mettre la main sur vos premières cartes gratuitement.



Avec l'arrivée de l'application Sorare sur iOS, on sent que la plateforme a pour objectif de vraiment se faire connaître du grand public. Bien qu'elle soit très simple, cette v1 vous permettra de faire vos compositions de n'importe où, de suivre vos résultats et la progression de vos équipes, et d'avoir accès aux dernières informations autour du jeu.



Des joueurs Sorare parmi vous ? Si vous souhaitez vous lancer dans le monde de Sorare, je vous laisse mon lien de parrainage qui vous donne une carte gratuite.

Télécharger le jeu gratuit Sorare: Fantasy Football