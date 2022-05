watchOS 8.6 apporte l'ECG au poignet des mexicains

Hier soir, Apple a publié des versions RC (Release Candidate) d'iOS 15.5, macOS 12.4, tvOS 15.5 et de watchOS 8.6. Bien que les mises à jour n'apportent que des correctifs et des améliorations mineurs sur les montres de la marque, Apple a tout de même confirmé que la mise à jour watchOS 8.6 active l'ECG et d'autres fonctions de santé pour les utilisateurs d'Apple Watch au Mexique. Rappelons que l'électrocardiogramme avait été ajouté en Guadeloupe et à Monaco l'an dernier par exemple.

Un ECG c'est quoi ?

L'app ECG permet aux utilisateurs de faire un électrocardiogramme, en mesurant les impulsions électriques de votre cœur. Il existe également des notifications de rythme irrégulier, qui vérifient si votre rythme cardiaque reste supérieur ou inférieur au rythme recommandé alors que vous êtes inactif depuis 10 minutes.

Les notifications d'ECG et de rythme irrégulier étaient déjà disponibles dans plusieurs pays, notamment en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, au Brésil, au Portugal, en Arabie saoudite et au Japon. Désormais, ces fonctionnalités sont également disponibles au Mexique... Voici ce qu'on peut lire sur la page d'assistance des mises à jour d'Apple

watchos 8.6 comprend de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bogues, notamment :



- Prise en charge de l'application ECG sur l'Apple Watch Series 4 ou ultérieure au Mexique.

- Prise en charge des notifications de rythme cardiaque irrégulier au Mexique

On ne sait pas encore quand watchOS 8.6 sera disponible pour le public, mais il est possible que ce soit la semaine prochaine, ou au pire dans deux semaines.



Si cela vous intéresse, sachez que l'application ECG et les notifications de rythme cardiaque irrégulier nécessitent une Apple Watch Series 4 ou ultérieure, exceptée l'Apple Watch SE qui n'en est pas pourvue.