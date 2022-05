Disney+ dévoile les bandes-annonces de Willow et Pinocchio

⏰ Il y a 2 heures

Julien Russo

2



Abonné Disney+ ? Préparez-vous à de la nouveauté qui arrive bientôt dans le catalogue du service de streaming. Deux nouvelles créations originales vont débarquer cette année et ce n’est pas n'importe quel titre, puisqu'il s'agit de Willow et Pinocchio en version 2022. À seulement quelques mois avant la disponibilité de ces deux contenus, Disney a partagé les premières images en bande-annonce.

Re-découvrez Pinocchio

Dès le 8 septembre 2022, les abonnés Disney+ vont pouvoir profiter d’une nouvelle adaptation de la célèbre œuvre de Carlo Collodi. Disney a fait appel au talentueux producteur et réalisateur Robert Zemeckis à qui l'on doit des pépites comme le film Forrest Gump, Retour vers le futur et Flight.

Dans ce Pinocchio on retrouvera un casting haut de gamme avec la présence de Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans, Lorraine Bracco ou encore Sheila Atim. En doublage (pour la version originale) il y aura Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key et Benjamin Evan Ainsworth.

Le film Pinocchio reviendra sur la célèbre histoire de ce pauvre menuisier toscan qui fabrique sans le vouloir un pantin qui se met à vivre et parler comme un enfant. Le menuisier sera interprété par Tom Hanks.

Willow

Deuxième annonce de Disney+, c'est Willow. Une série originale crée par Jonathan Kasdan (The First Time) et Wendy Mericle (Arrow), ce nouveau programme reprendra le scénario du célèbre film du même nom sorti en 1988.

Pour rappel, voici la synopsis du film :

Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants apppelés les Nelwyns. Ce peuple paisible était dominé de temps immémorial par les Daikinis, gens de grand taille gouvernés par la cruelle reine Bavmorda. Or il advint qu'un prophète annonçât la naissance d'une princesse appelée à detrôner Bavmorda. La terrible reine ordonna alors de tuer céans tous les nouveaux-nés du royaume. Elora échapppa au massacre et ce fut Willow, un jeune Nelwyn féru de magie, qui la recueillit. Mais Bavmorda n'avait pas dit son dernier mot...

Pour la série Willow de Disney, on retrouvera Warwich Davis (Star Wars : L'ascension de Skywalker), Erin Kellyman (Les Misérables), Ruby Cruz (Castle Rock), Ellie Bamber (Le Serpent), Tony Revolori (Spider-Man No Way Home) et Amer Chadha-Patel (Aladdin 2019).

Willow sortira dès le 30 novembre 2022 en exclusivité mondiale sur Disney+, le service de streaming n'a pas encore mentionné son rythme de diffusion, il est probable que Disney privilégie 1 nouvel épisode par semaine pour fidéliser un maximum d'abonnés jusqu'au dernier épisode.



Disney+ est disponible au tarif de 8,99€ par mois sans engagement, vous pouvez aussi souscrire pour une année complète au prix de 89,90€. L'offre vous donne accès à un tas de contenus en 4K et Dolby Altmos, un flux différent sur 4 appareils en simultanée, l'option GroupWatch pour regarder un contenu entre amis et la possibilité de télécharger des films et séries pour les visualiser hors ligne.

Télécharger l'app gratuite Disney+