watchOS 9 : le clavier vous affichera des suggestions de mots en temps réel

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Apple a dévoilé hier soir plusieurs nouveautés très intéressantes à propos de la future mise à jour watchOS 9 pour les Apple Watch. En plus de l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, l'entreprise proposera aussi une aide supplémentaire quand vous écrivez depuis l'écran de votre montre connectée.

QuickType comme sur l'iPhone et l'iPad

Écrire sur un petit écran comme celui de l'Apple Watch n'est pas forcément une chose très agréable, c'est en partie pour cela qu'Apple a développé le griffonnage pour dessiner une lettre et la dictée vocale. Cependant, comme vous avez pu le remarquer avec les dernières générations d'Apple Watch, l'écran ne cesse de s'agrandir, ce qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités d'écrire sur un vrai clavier.



Depuis l'Apple Watch Series 7, Apple propose un clavier complet, celui-ci affiche toutes les lettres de l'alphabet, une touche espace ainsi qu'un raccourci vers les emojis. Avec watchOS 9, Apple va pousser les choses encore plus loin en intégrant la fonctionnalité QuickType comme ce que nous avons sur l'iPhone depuis iOS 8 qui est sorti en 2014.

Image by MacRumors

Mais qu'est-ce que cette fonction ?

QuickType offre l’opportunité aux utilisateurs d'écrire plus vite, en effet, si vous saisissez le mot "bow", une suggestion de mot va apparaître en haut du clavier, vous aurez affiché "bowling". Cette approche permet d'éviter d'écrire le mot dans sa totalité, autrement dit, c'est un gain de temps de quelques secondes sur la phrase que vous êtes en train de rédiger.



Sur un iPhone, QuickType est plus ou moins avantageux, car la plupart des utilisateurs sont habitués à saisir les mots en entier et peuvent le faire facilement grâce au grand écran. Néanmoins, sur un petit écran comme une Apple Watch ou chaque espace a une importance capitale pour écrire, proposer QuickType relève du génie !



Avec cette nouveauté, les utilisateurs qui ne passent que par le griffonnage ou la dictée vocale vont sans doute s'intéresser davantage à l'écriture manuelle lorsqu’il s'agit d'envoyer un message, un mail... Il est vrai que dire à l'oral un texte quand on est dans un endroit plus ou moins silencieux (bibliothèque, transport en commun, ascenseur...) ce n'est pas toujours l'idéal. En ce qui concerne le griffonnage, c'est souvent bien plus long qu'écrire directement, surtout à cause des erreurs répétitives de watchOS qui peut régulièrement ne pas reconnaître la lettre, le chiffre ou l'accent.



watchOS 9 est disponible depuis hier en bêta pour les développeurs, Apple attend de s'assurer d'une certaine stabilité avant d'ouvrir les portes aux testeurs publics (qui sont d'ailleurs très nombreux à patienter).