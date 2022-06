Sorties jeux : Hero Realms, Chikis Chase, Almora Darkosen RPG

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Hero Realms, Chikis Chase, Almora Darkosen RPG.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Hero Realms (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v5.20220606.1, 618 Mo, iOS 11.0, White Wizard Games) Voici un jeu récompensé par le prix Origins Fan Favorite Best Card Game.



Un jeu très abouti et très addictif. Hero Realms est sans conteste l'un des jeux de construction de cartes les plus beaux et les plus aboutis du marché. Et il est extrêmement amusant et addictif à jouer aussi ! Si vous êtes un fan des deck builders, des jeux de cartes stratégiques PvP, et des jeux avec des designs élégants qui sont faciles à apprendre mais qui prennent du temps à maîtriser, alors ce jeu est un MUST pour vous ! Essayez-le, vous verrez qu'il vaut bien les 10 € demandés en in-app ! Télécharger le jeu gratuit Hero Realms





Chikis Chase (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 80 Mo, iOS 11.0, David Fu) Chiki's Chase est un jeu de plates-formes à grande vitesse et à l'action effrénée. Dans la peau de Chiki et de ses amis, vous traverserez des terres magnifiques remplies de monstres étranges, d'explosions et de portails magiques. Un Mario-like jouable à 2 boutons qui propose 25 améliorations à récupérer et un style en pixel-art très soigné. La musique est également très mignonne. Télécharger le jeu gratuit Chikis Chase





Wrestle Champs (Jeu, Cartes / Sports, iPhone / iPad, v1.11, 484 Mo, iOS 11.0, The Farm Ventures) Dans Wrestle Champs, vous prenez le contrôle de la carrière d'un lutteur, de son recrutement à son entraînement et bien sûr, regardez-le disputer des matchs alors qu'il passe du statut de débutant à celui de vétéran. Loin d'être beau, ce jeu propose de collectionner les cartes de mouvement, les cartes d'entraînement et de créer un jeu de cartes pour chacun de vos lutteurs !



Wrestle Champs est un jeu multijoueur unique basé sur la communauté où chaque joueur se confronte à un autre. Télécharger le jeu gratuit Wrestle Champs





Rocky Towers (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.00, 102 Mo, iOS 12.0, Meelfoy Games) Rocky Towers est un mélange unique de puzzle et de défense de tour, combinant l'enlèvement de briques et des éléments de RPG dans un jeu qui est tout sur la stratégie et l'équilibre. Tout un programme avec le choix parmi 4 héros au départ. Télécharger le jeu gratuit Rocky Towers





Color Surge (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 34 Mo, iOS 9.0, ERROR300 GAMES LIMITED) La rencontre de Tetris et du jeu de Match 3 s'appelle Color Surge. Dirigez les billes de couleur qui tombent pour aligner 3 tuiles correspondantes ou plus et les éliminer du plateau. Jouez dans 3 modes de jeu uniques, chacun avec un classement mondial dédié. Relevez le défi en terminant les niveaux avec des combos efficaces pour battre votre meilleur score ! Télécharger le jeu gratuit Color Surge





The Brave Nerd (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.0.6, 329 Mo, iOS 13.0, MYUNGJAE LEE) Vous êtes coincé dans un jeu que vous développez. Le seul moyen de sortir du jeu est de terminer le jeu ! Pour cela, vous allez devoir dégommer du monstre à tout va, mais avec une pointe de stratégie ainsi qu'une partie amélioration / fabrication des équipements. Télécharger le jeu gratuit The Brave Nerd





Almora Darkosen RPG (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.24, 98 Mo, iOS 9.0, Grzegorz Borkowski) Almora Darkosen est un hack and slash de style rétro, un jeu de rôle qui se déroule dans un monde fantastique. Explorez l'immense île d'Almora avec différents lieux variés aux caractéristiques uniques : champs, marais, forêts, forêts sombres, villes, cryptes, grottes, déserts et autres...



Traduit en français, Almora Darkosen offre une atmosphère rétro originale et une durée de vie incroyable avec 100 quêtes, 1500 objets et plus encore ! Télécharger le jeu gratuit Almora Darkosen RPG





AlchiMerge (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 210 Mo, iOS 11.0, PocApp Studios AB) Un jeu de gestion assez original qui vous proposer d'associer, fusionner et développer des ressources sur les îles Vortex pour approvisionner votre magasin d'alchimie en ingrédients.



Utilisez les ingrédients que vous avez rassemblés pour fabriquer et vendre des objets magiques aux clients qui visitent votre boutique. Décorez votre magasin à la perfection avec votre argent durement gagné, ce qui maximisera la satisfaction de vos clients et vos profits ! Télécharger le jeu gratuit AlchiMerge





A Story of A Company! (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 352 Mo, iOS 12.0, Buff Studio Co.Ltd.) A Story of a Company est un roman visuel réconfortant sur la vie quotidienne d'hybrides animaux/humains au travail. L'histoire de la vie ordinaire de personnages hybrides extraordinaires est un voyage de croissance et de réflexion sur soi.



Ce jeu de bureau facile à jouer, basé sur la messagerie, est interactif et simule une vraie journée de travail tout en vous aidant à vous détendre. Pour le moment, il n'est pas traduit en français. Télécharger le jeu gratuit A Story of A Company!





Nouveaux jeux payants iOS :

Mr.Presidents (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,1 Go, iOS 11.0, Doublethink Games) Le monde est vôtre, alors que vous assumez le rôle de la personne la plus puissante du pays. Faites glisser vos doigts présidentiels vers la gauche ou la droite pour imposer votre volonté à Eagletopia en écoutant les demandes de vos amis, de vos ennemis, de vos multiples laquais et des personnes des deux côtés de la médaille. Chaque demande pouvant faire pencher la balance, il ne tient qu'à vous de prolonger votre règne présidentiel aussi longtemps que possible ; vous pouvez mener Eagletopia au succès ou la plonger dans l'âge des ténèbres... Le choix vous appartient. Un simili Reigns. Télécharger Mr.Presidents à 1,99 €





RPG Gale of Windoria (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 557 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Un RPG pour les amateurs des classiques du genre des années 90 avec une aventure fantastique.



Envolez-vous sur les brises du monde à bord de votre Beakle volant, améliorable avec des pièces détachées pour étendre vos zones accessibles. Utilisez les élémentaires non seulement dans les batailles au tour par tour, mais aussi dans les donjons en combinant les capacités des personnages. Trouvez également les Quartz pour renforcer votre groupe, acquérir des compétences et des techniques. Sans oublier le monde entier dessiné avec des artworks pixel nostalgiques ! Télécharger RPG Gale of Windoria à 6,99 €