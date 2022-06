Sonos lui livre pour 15 000 $ de colis par erreur !

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

3



Sonos vient de sortir la barre de son Ray et s'apprête à lancer une Sub Mini. Mais l'entreprise américaine fait la une des journaux pour une tout autre histoire. La société est confrontée à un problème qui a vu certaines personnes recevoir des commandes en double, mais une personne semble avoir été plus touchée que d'autres.



De manière inexpliquée, un client a reçu 30 boîtes de matériel Sonos après avoir commandé un ensemble comprenant une platine, une barre de son Arc, un support mural Arc, une enceinte One et une enceinte Roam.

Sonos n'arrête plus de livrer un client

Ce pauvre client s'est retrouvé à recevoir 30 boîtes différentes en tout et, pour ne rien arranger, il a été facturé pour chacune d'entre elles. Le total dépasse les 15 000 $.



Dans une déclaration à The Verge, Sonos dit qu'elle remboursera le malheureux et les nombreux autres indépendamment du retour des produits - bien que l'on s'attende probablement à ce qu'ils renvoient effectivement les articles non désirés.

Sonos a promis de rembourser les clients concernés par ces problèmes dans les dix jours. Dans un e-mail à The Verge, Madeline Krebs, porte-parole de Sonos, a confirmé : "Les remboursements sont en cours de traitement et seront émis indépendamment du retour des produits". Comme nous l'avons souligné précédemment, ils pourraient ne pas avoir beaucoup de choix en la matière - le langage sur le site Web de la FTC indique que la loi fédérale protège les clients d'avoir à payer pour des produits qui se présentent même s'ils ne les ont pas commandés.

Le problème de ce client est pour le moment ailleurs : que faire de 30 cartons que vous n'attendiez pas ? Comme son appartement est plein, il a décidé d'entreposer le matériel Sonos dont il ne veut plus dans le hall de son immeuble, ce qui n'est pas du goût du gardien. Pour aggraver les choses, Sonos a envoyé quelqu'un pour tout récupérer, mais le chauffeur UPS n'était pas au courant du nombre de cartons à récupérer. Il n'en a pris qu'un, et la société spécialisée dans le son lui a demandé de porter le reste à UPS...



Cette personne n'est pas la seule à souffrir du double effet kiss cool de Sonos. Un fil de discussion sur Reddit présente un grand nombre d'erreurs de commande, bien qu'aucune ne rivalise avec ce cas hors-norme.



Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Si oui, avec quelle marque ?

