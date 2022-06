Les 5 nouvelles fonctionnalités de Google Chrome sur iOS

L'application Chrome sur iOS va bientôt recevoir des nouvelles fonctions qui devraient être appréciées par les utilisateurs. Que ce soit l'interface, le gestionnaire de mots de passe ou encore la sécurité, il y a du neuf un peu partout.

Chrome se modernise sur iOS

Lors de la prochaine version de l'application Google Chrome sur iOS, les utilisateurs auront le droit à cinq nouveautés majeures. Sans plus attendre, voici la liste de changements à venir.

La navigation sécurisée améliorée

La navigation sécurisée améliorée offre une protection accrue contre le pishing et autres logiciels malveillants. Si vous activez cette fonctionnalité, Chrome sera capable de vous prévenir instantanément dès qu'un site semble frauduleux. De plus, si votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur le site en question sont compromis, un message s'affichera sur votre écran pour vous inviter à faire des modifications rapidement.

Le remplissage automatique des mots de passe

Voilà une option attendue de longue date par les utilisateurs de l'app Chrome sur iOS. Comme c'est déjà le cas sur Android et Windows, vous pourrez enfin configurer Google Password Manager comme fournisseur de remplissage automatique. Ainsi, vos mots de passe stockés sur Chrome s'afficheront automatiquement, de quoi simplifier l'expérience utilisateur.

Nouvelle interface

L'interface qui s'affiche lorsque vous lancez l'application a été repensée. Que ce soit pour faire une nouvelle recherche, retrouver un onglet ouvert ou un site fréquemment visité, tout sera plus intuitif. Il en va de même pour le menu (...) en bas à droite qui classe les fonctionnalités les plus utilisées en haut de la liste.

Une traduction instantanée

La traduction d'une page dans la langue de votre choix devrait être encore plus rapide et précise. Google explique que grâce à l'apprentissage automatique, l'app se rappellera des sites sur lesquels vous avez demandé une traduction et traduira instantanément la page lorsque vous vous rendez dessus à nouveau.

Chrome Actions

Avec la mise en place de Chrome Actions sur iOS, la barre de recherche devient un peu plus intelligente. Concrètement, il suffira de taper une phrase en rapport avec le navigateur pour accéder à l'option.



Exemple, en tapant "effacer les données de navigation", le premier résultat vous enverra directement sur le bouton présent dans les paramètres qui permet d'effectuer cette tâche. Google cite d'autres exemples comme "ouvrir l'onglet incognito" ou "définir chrome comme navigateur par défaut".



Toutes ces nouveautés seront bientôt disponibles et le géant américain promet que d'autres ajouts sont prévus pour les semaines et mois à venir.



Télécharger l'app gratuite Google Chrome