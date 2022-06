Il y a 15 ans, Apple commercialisait le premier iPhone

Il y a quinze ans jour pour jour, l'iPhone, le téléphone révolutionnaire présenté au monde par feu Steve Jobs, était officiellement mis en vente. Un moment tout aussi important que sa présentation, six mois plus tôt. Pour la petite histoire, le nom du premier smartphone d'Apple était "iPhone Edge".

Le tout premier iPhone fête ses 15 ans

Le premier iPhone a été annoncé par Steve Jobs le 9 janvier 2007 et a donc été mis en vente le 29 juin 2007. Sur scène, on se rappelle encore de l'accroche du co-fondateur d'Apple qui était particulièrement fier de son iPhone :

Un iPod, un téléphone, un communicateur mobile Internet... ce ne sont pas trois appareils distincts. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone.

Et il n'avait pas tord. Depuis ses débuts, l'iPhone a changé le monde et le secteur de la technologie mobile à jamais. Après son lancement, il n'a fallu que 74 jours à Apple pour annoncer qu'elle avait vendu plus d'un million d'iPhones. Le premier iPhone était vendu au détail pour 499 dollars sur le marché américain, et quelques mois plus tard en France par l'intermédiaire d'Orange.



Quinze ans plus tard, l'iPhone a bien évidemment fortement évolué, offrant des performances largement supérieures, des caméras avancées, des capteurs en tout genre et un système d'exploitation (iOS) ultra complet, notamment grâce à l'App Store. Rappelons que ce dernier n'est apparu qu'avec l'iPhone 3G, en 2008.



Chaque année, de nombreux cadres et ingénieurs reviennent sur l'épopée du premier iPhone, de la préparation du keynote avec plusieurs modèles à moitié fonctionnel, à l'iPhone jeté par terre par Steve Jobs pour tester sa solidité, en passant par la complexité de réaliser un clavier tactile intelligent.