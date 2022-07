Elisabeth Borne annonce la fin de la redevance TV dès cet été

Depuis plusieurs années, on a pris l'habitude de voir de nouvelles taxes arrivées plutôt qu'en voir disparaître... Nous avons aujourd'hui une bonne nouvelle, la Première ministre Elisabeth Borne a confirmé l'une des promesses qu'avait faites Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle : supprimer la redevance TV pour tous les foyers français !

Une économie de 138 euros par an

Dans un contexte difficile où le pouvoir d'achat s'écroule, où payer son carburant plus de 2 euros le litre est devenu banal... La Première ministre Elisabeth Borne a donné un petit signe d'espoir aux Français lors de son discours devant les députés à l'Assemblée nationale cet après-midi.

En effet, le gouvernement vient de confirmer la promesse de supprimer totalement et pour tous les Français la redevance TV, une taxe obligatoire quand un foyer possédait une télévision ou un appareil capable de réceptionner un flux TV en direct.



Cette suppression de taxe a vivement préoccupé le milieu de l'audiovisuelle, on se souvient dernièrement du tweet de la présentatrice de France 2 Élise Lucet qui s'inquiétait de la potentielle réduction des budgets pour les reportages et les divertissements du groupe France Télévision.

Elisabeth Borne a donc affirmé dans son discours la disparition de la redevance TV pour les 26,7 millions de foyers en métropole et dans les DOM-TOM qui la payaient tous les ans :

Nous devons cesser de penser qu'à chaque défi, la solution est une taxe alors pas de hausse d'impôt. Au total , nous avons baissé les impôts des Français de plus de 50 milliards pendant le précédent quinquennat. Dès cet été, nous tiendrons parole. La suppression de la redevance audiovisuelle pourra permettre de faire économiser 138 euros à plus de vingt millions de foyers.

La redevance TV était en majorité attribuée au groupe France Télévision, celui-ci touchait environ 66% des revenus générés par cette taxe. Le reste était divisé en plusieurs groupes, dont Radio France, l'INA, Arte ainsi que France Médias Monde.



Cette annonce est une bonne nouvelle pour les Français, surtout que les précédentes déclarations avant l'élection présidentielle étaient plus centrées sur une hausse de la portée de l'éligibilité à la redevance télévision.

