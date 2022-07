The Oregon Trail: StepTracker est un podomètre basé sur le jeu d'Apple Arcade

Parallèlement à la mise à jour du jeu sur Apple Arcade, l'application The Oregon Trail : StepTracker a été publiée pour notamment suivre les pas des joueurs équipés d'une Apple Watch. Mieux, ces derniers peuvent enregistrer leurs progrès dans l'application Apple Santé, si tant est qu'ils acceptent l'accès aux données.

The Oregon Trail suit vos pas

Si vous connaissez le jeu The Oregon Trail qu'on avait testé en 2011, et bien il existe désormais une version améliorée sur Apple Arcade afin de (re)parcourir la piste de l'Oregon. Mais avec la dernière mise à jour du jeu et son app compagnon - StepTracker - vous pouvez le faire dans le monde réel !

Walk The Oregon Trail™- IN REAL LIFE.



Take your journey to the next level with the new The Oregon Trail: Step Tracker update on Apple Arcade as well as the new The Oregon Trail: Step Tracker standalone app on the Apple Watch.#AppleArcade @oregontrail pic.twitter.com/3oAdLtY5ah — Gameloft (@gameloft) July 8, 2022



Développé par Gameloft, le podomètre autonome permet aux utilisateurs de suivre leurs pas en marchant, en courant ou en poussant un fauteuil roulant. Tout au long de l'aventure, les joueurs peuvent découvrir 64 lieux en parcourant le sentier qui va d'Independence, dans le Missouri, à Oregon City, dans l'Oregon. On peut le faire directement aux USA ou bien ailleurs en regardant et en lisant les informations sur les lieux que vous atteignez à chaque distance.

Passez de pied-tendre à guide avec l'écran Culture et renseignez-vous sur différents sites du monde réel et leur importance sur la piste de l'Oregon dans les années 1800.

Balayez pour afficher l'écran de Statistiques et voir les statistiques du voyage, dont les pas quotidiens, les jours de voyage, les endroits visités et les comparaisons avec la semaine précédente.

Découvrez la piste en marchant et observez l'environnement changer au fil de votre progression.

Voici ce qui vous attend tout au long de votre périple :

Atteignez 11 colonies.

Admirez 22 monuments naturels.

Franchissez à gué 15 rivières.

Passez devant 8 points d'intérêt.

Visitez 8 relais du Pony Express.

Avancez à votre propre allure, régulière, éreintante ou exténuante, au travers des 5 étapes de voyage.

Le pied-tendre moyen parcourt 10 000 pas par jour pour atteindre l'Oregon en un peu plus d'un an. Voilà, vous êtes prévenus !



Le jeu Oregon Trail de Gameloft nécessite un abonnement Apple Arcade. Le service coûte 4,99 euros par mois ou 49,99 euros par an. The Oregon Trail : StepTracker est gratuit pour tous et disponible uniquement sur l'Apple Watch.

Télécharger l'app gratuite The Oregon Trail: StepTracker

Télécharger le jeu The Oregon Trail