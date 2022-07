Les abonnés Netflix peuvent jouer à Into the Breach

Lorsque Subset Games a porté FTL sur iPad, c'était la meilleure façon de jouer à la première version du développeur. Le jeu était parfaitement adapté à l'iPad et on se demandait comment le studio pourrait faire mieux. Lorsque Into the Breach est arrivé sur PC, les joueurs ont rapidement été conquis. Le jeu de stratégie au tour par tour avec des méchas était incroyable, et c'était aussi une expérience superlative sur Nintendo Switch. Cette version était d'ailleurs dotée de commandes tactiles, ce qui laissait penser à un portage mobile à venir. Et bien, cela a pris un peu de temps, mais le jeu est enfin disponible sur mobile grâce à Netflix Games.

NETFLIX lance "Into the Breach"

La civilisation est en péril et c'est à vous qu'il incombe de la défendre. Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, vous êtes à la tête d'une escouade qui doit sauver le monde d'un danger extraterrestre. Ce qu'il reste de l'humanité est menacé par des créatures géantes qui se reproduisent sous terre. Choisissez avec soin les membres de votre escadron de pilotes et de mechas pour protéger votre territoire. Toute tentative d'affrontement de l'ennemi présente un nouveau défi dans ce jeu de combat futuriste, classé jeu de l'année par PC Gamer en 2018.



Alors que contrairement à FTL qui n'existe que sur iPad, Into the Breach est également disponible sur iPhone et Android, il n'en reste pas moins que le titre est réservé aux abonnés Netflix.



Into the Breach est disponible directement avec la grande mise à jour Advanced Edition incluse tandis que les versions PC et Switch reçoivent la mise à jour aujourd'hui. Regardez la bande-annonce de la version Netflix ci-dessous :

C'est l'un des meilleurs jeux indépendants de tous les temps. Netflix Games comble définitivement une partie du vide laissé par Apple Arcade en matière de jeux indépendants de qualité après son changement de direction. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez jouer à Into the Breach sur votre mobile avec votre compte Netflix sur l'App Store et sur Google Play. Le jeu est gratuit pour les abonnés actuels de Netflix. Into the Breach fait suite à Poinpy d'Ojiro Fumoto (le créateur de Downwell). Netflix Games ajoutera Spiritfarer, Kentucky Route Zero et Reigns : Three Kingdoms dans le futur.



Résumé des caractéristiques de Into the Breach :

Défendez des villes : les bâtiments civils alimentent vos mechas en énergie. Protégez les édifices contre l'ennemi et faites attention à vos tirs !

: les bâtiments civils alimentent vos mechas en énergie. Protégez les édifices contre l'ennemi et faites attention à vos tirs ! Perfectionnez votre stratégie : les attaques ennemies sont déclarées et prennent la forme de batailles minimalistes au tour par tour. Analysez l'offensive de votre adversaire et élaborez la contre-attaque idéale à chaque tour.

: les attaques ennemies sont déclarées et prennent la forme de batailles minimalistes au tour par tour. Analysez l'offensive de votre adversaire et élaborez la contre-attaque idéale à chaque tour. Construisez le mecha ultime : trouvez de nouvelles armes puissantes et des pilotes d'exception pour repousser les infestations extraterrestres dans plusieurs îles.

: trouvez de nouvelles armes puissantes et des pilotes d'exception pour repousser les infestations extraterrestres dans plusieurs îles. Une autre chance : l'échec n'est pas de mise. En cas de défaite, allez chercher de l'aide en remontant le temps pour sauver une autre timeline.

: l'échec n'est pas de mise. En cas de défaite, allez chercher de l'aide en remontant le temps pour sauver une autre timeline. Contenu de l'édition avancée : cette nouvelle version du jeu contient des versions avancées des armes, robots, pilotes, ennemis et autres.

Télécharger le jeu gratuit NETFLIX Into the Breach