Une usine qui doit produire en masse les iPhone 14 se confine sur ordre des autorités

La politique "zéro Covid" du gouvernement chinois est particulièrement agressive pour les habitants, mais aussi pour les entreprises dans le monde qui choisisse le "Made in China" pour la fabrication de leurs produits. À seulement quelques jours du début de la production de masse des iPhone 14, une usine ferme ses portes suite à la décision du gouvernement de Xi Jinping.

Encore une nouvelle épreuve pour Apple

Prévue pour la rentrée, la production de masse des iPhone 14 ne devrait plus tarder. Comme chaque année, Apple va miser sur la Chine pour produire ses nouveaux smartphones, l'entreprise passe par son traditionnel partenaire : Foxconn.

Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu... Dans le but de réduire les infections à la COVID-19, les autorités chinoises ont placé une usine de fabrication d'iPhone à Shenzhen, une ville du sud de la Chine, sous un verrouillage "en circuit fermé" de sept jours.



Le mode de fonctionnement "en circuit fermé" supprimera l'accès au monde extérieur et interdira à la plupart des employés de quitter l'usine. Vous l'aurez compris, c'est une partie de l'effectif qui vol en éclat, car beaucoup d'employés qui travaillent dans cette usine rentrent chez eux quotidiennement ou sont domiciliés chez de la famille.

Du côté de Foxconn, on souhaite jouer la carte de l'honnêteté en affirmant que cela est sans surprise une gêne pour la production qui ne pourra pas être au maximum de sa capacité, cependant l'impact devrait être très limité selon un porte-parole de Foxconn.

Malgré le confinement de l'usine, l'entreprise assure que les opérations sur le site de Shenzhen continueront "à la normale" et qu'il n'y a aucune raison de craindre d'une baisse conséquente de la production.



Tout comme Foxconn, d'autres grandes entreprises sont aussi impactées par ces nouvelles mesures gouvernementales, on retrouve dans la liste le constructeur automobile BYD Co, Huawei Technologies, le spécialiste des drones DJI ou encore ZTE.

Ce n'est pas la première fois que les confinements répétitifs viennent gêner le bon fonctionnement des usines de production en Chine, c'est en partie pour cela que de plus en plus d'entreprises font comme Apple : inciter leurs partenaires de fabrication à investir dans d'autres pays en Asie pour avoir un plan B au cas où la Chine repasse dans des phases de confinements.