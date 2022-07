La PS5 se met à jour pour supporter le 1440p !

La PlayStation 5 prend désormais en charge la résolution 1440p, du moins pour les joueurs ayant accès à son logiciel bêta. Bien que la console prenne en charge les formats 1080p et 4K depuis le début, la prise en charge du format 1440p reste une fonctionnalité très demandée par les joueurs qui utilisent des moniteurs au lieu de téléviseurs. Après tout, il s'agit d'un bon compromis entre la Full HD et la 4K, et c'est un choix populaire pour les joueurs qui jouent également sur leur PC. Les testeurs qui ont téléchargé le dernier logiciel bêta pour la PS5 verront désormais une option de sortie vidéo HDMI 1440p comme paramètre visuel supplémentaire lorsqu'ils utilisent la console avec un moniteur compatible.

Enfin la sortie en 1440p

Évidemment, ils pourront profiter de tous les avantages du rendu 1440p si le jeu auquel ils jouent prend en charge cette résolution. Mais s'ils jouent à un jeu qui prend en charge la résolution 4K, ils peuvent également bénéficier de cette fonctionnalité, car l'option sous-échantillonne les images pour une sortie 1440p, ce qui donne des images plus nettes. En revanche, le taux de rafraîchissement variable (VRR), qui a été lancé sur la console en avril, n'est disponible que pour les résolutions 1080p et 2160p. Le VRR permet à l'écran de synchroniser son taux de rafraîchissement avec celui du jeu pour une expérience plus fluide, et on ne sait pas vraiment pourquoi il n'est pas disponible en 1440p.

Des listes de jeux

Outre la prise en charge de la résolution 1440p, la dernière version bêta du logiciel permet également aux utilisateurs de créer des listes de jeux dans leur bibliothèque de jeux afin de mieux organiser tous les titres qu'ils possèdent. Les joueurs peuvent créer jusqu'à 15 listes de jeux contenant chacune 100 jeux. Leurs activités en cours seront désormais affichées en haut du hub de jeu lorsqu'ils reprennent une partie, et ils peuvent désormais demander aux membres de leur groupe de partager leurs écrans afin qu'ils puissent regarder leur jeu. De plus, lorsqu'ils entrent dans une partie et qu'un membre joue à un jeu qu'ils peuvent rejoindre, ils reçoivent désormais une alerte et peuvent rejoindre le jeu directement à partir de cette notification.

Comparez le son

Autre nouveauté, la comparaison entre l'audio 3D et l'audio stéréo. Vous pouvez maintenant écouter et comparer la différence entre l'audio 3D et l'audio stéréo sur le même écran, puis choisir votre réglage préféré. Pratique !

Accès plus facile aux activités en cours

Lors de la reprise d'un jeu, les activités en cours sont souvent affichées bien en vue en haut du centre de jeu pour qu'il soit aussi facile et aussi rapide que possible de revenir là où vous vous étiez arrêté.

Nouvelles fonctionnalités sociales

Demander un écran de partage

Notification de jeu joignable

Voir les profils de nouveaux amis

Envoyer des autocollants et des messages vocaux dans Game Base

...



Sony a donc introduit plusieurs fonctionnalités expérimentales dans la nouvelle version bêta et les a toutes listées sur le blog PlayStation. Reste que la PS5 est toujours difficile à trouver. À priori, Amazon en mettra en ligne dans quelques jours sur cette page.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.