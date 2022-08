Apple n'a jamais autant recruté dans le secteur de la publicité qu'en ce moment

Alors que Google est en position de leadership sur le marché mondial de la publicité en ligne, Apple pourrait bientôt mettre des bâtons dans les roues de son concurrent. En effet, un rapport mentionne une forte augmentation des recrutements pour des postes dans le secteur de la publicité, une preuve flagrante qu'Apple essaie d'accroître sa présence sur ce marché.

Et si Apple devenait un sérieux concurrent à Google pour la publicité ?

La publicité en ligne génère beaucoup d'argent et nécessite peu d'investissement, Apple semble l'avoir compris récemment en augmentant l'affichage des encarts publicitaires sur l'App Store. Toutefois, le géant californien souhaiterait aller plus loin et aurait des ambitions nettement plus importantes à l'égard de la publicité en ligne.



Selon un rapport du site Digiday, plusieurs personnes qui travaillent chez Apple ont déclaré anonymement qu'il y a en ce moment de multiples sessions de recrutements dans la division "publicité" d'Apple. Tout aurait commencé à partir du premier trimestre de 2022, période à laquelle les objectifs de l'entreprise sur cette activité auraient complètement changé.



Une autre information aperçue dans les différentes offres d'emploi précise qu'Apple travaillerait activement sur une plateforme dédiée aux annonceurs. Ils pourront bientôt créer des campagnes publicitaires sur une interface qui, avec l'aide de l'apprentissage automatique, fera évoluer les campagnes en fonction des variables des indicateurs de performance. Cette plateforme possèderait des engagements très stricts envers la vie privée des utilisateurs.

Selon le rapport, Apple souhaiterait prendre son temps avant de lancer cette interface pour proposer quelque chose qui s'adaptera et qui conviendra aux annonceurs. Apple n'a pas une expérience comparable à celle de Google dans le domaine de la publicité, mais l'entreprise sait déjà que quand des annonceurs sont satisfaits, cela augmente l'éventualité qu'ils investissent plus d'argent dans leurs campagnes publicitaires.



Les antécédents d'Apple dans le secteur de la publicité en ligne ne sont pas glorieux, le géant californien a d'ailleurs essuyé une défaite qui a marqué les esprits en interne, il y a quelques années. En 2010, Apple a lancé iAd, son propre système de bannières publicitaires mobiles à l'usage des développeurs tiers. Ce service a été quelques années après secrètement retiré après avoir connu un échec monumental, Apple n'a jamais voulu s'exprimer à ce sujet.



Toutefois, cela ne veut pas dire qu'Apple fera face à un nouveau fiasco avec cette fameuse plateforme permettant aux annonceurs de répandre leurs campagnes publicitaires dans l'écosystème Apple.

Comme on le dit souvent, on apprend de nos erreurs et Apple ne reproduira pas les mêmes fautes qu'avec son service iAd.

Si cette nouvelle tentative est une réussite, Apple pourrait considérablement augmenter ses revenus issus de la catégorie "Service", des revenus qui sont en hausses permanentes depuis plusieurs années.