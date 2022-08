Les acquisitions d'entreprises sont devenues plus rares chez Apple depuis l'année dernière

Sous l'ère de Steve Jobs et de Tim Cook, Apple a acquis une tonne d'entreprises et de startup dans le monde entier, ce rythme d'investissements pouvait monter jusqu'à 6 à 7 rachats à plusieurs dizaines de millions de dollars par trimestre. Cependant, cette tendance est devenue plus rare depuis l'année dernière, Apple dépense moins d'argent dans l'acquisition d'entreprises.

Un changement de stratégie

En général, quand Apple rachète une entreprise ou une startup, c'est pour acquérir tout son savoir-faire, ses technologies, ses brevets et surtout ses équipes expérimentées dans un domaine bien précis. Ces investissements ont permis d'apporter de grandes innovations dans les produits et services Apple, ils offrent également des évolutions majeures sur des projets secrets en cours, on pense notamment à l'Apple Car ou encore au casque AR/VR qui sortira prochainement.



Selon un rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino a considérablement réduit l'investissement qu'elle réalise régulièrement dans les acquisitions d'entreprises. Alors qu'en 2020, le géant californien avait déboursé la colossale somme de 1,5 milliard de dollars, on constate qu'en 2021, Apple n'a dépensé que 169 millions de dollars au cours des 9 premiers mois de l'exercice fiscal.

Même si Apple ne communique pas sur ses propres décisions d'acquisition, il y a fort à parier que l'entreprise essaie de se calmer un peu sur les dépenses à cause du contexte difficile qu'a emmené la pandémie. Toutefois, cette baisse de l'investissement ne signifie pas qu'Apple n'observe plus les prouesses des petites startups dans le monde, Tim Cook et le reste de l'équipe de direction restent attentifs à tout ce qui pourrait améliorer les produits Apple dans un avenir proche.



Il y a moins d'un an, Apple a racheté la startup bancaire anglaise Credit Kudos pour l'incroyable somme de 150 millions de dollars. Dans les dernières acquisitions d'Apple, on enregistre également la prise de contrôle de la startup Vilynx spécialisée dans l'intelligence artificielle vidéo.

Il y a tout juste 1 an, Apple a aussi exprimé son intérêt envers la réalité virtuelle en rachetant Spaces, une startup qu'avait créé des anciens de DreamWorks Animation.



Si vous cherchez un exemple de startup acquise qui a permis de révolutionner le paiement sur mobile, on pense à Mobeewave qui a été racheté pour 100 millions de dollars et qui a permis à Apple de lancer la fonctionnalité Tap to Pay aux États-Unis pour que l'iPhone se comporte comme un terminal de paiement électronique. Une nouveauté qui arrivera bientôt en France et dans le reste du monde, Apple continue la collaboration avec les équipes de Mobeewave pour l'évolution de cette avancée extraordinaire dans l'iPhone.