L'enregistrement du keynote des iPhone 14 a démarré

Comme chaque année, Apple va présenter sa nouvelle gamme d'iPhone. Si certaines pensaient que le retour de l'évènement en direct était enfin acté, Gurman vient de son côté d'allumer la douche froide. D'après lui, ce sera encore en virtuel et non en présentiel, comme au bon vieux temps avant la pandémie.

5 semaines d'attente

S'il y a bien une bonne nouvelle à chaque rentrée, c'est la sortie du nouvel iPhone. Malgré les rumeurs autour des difficultés de production, l'iPhone 14 devrait bel et bien être présenté d'ici un mois. Pas plus tard qu'hier, un rapport plus ou moins plausible laissait fuiter une date qui n'est autre que le 13 septembre 2022.



Au vu de l'éloignement du covid-19 des infos quotidiennes et mondiales, on pourrait penser qu'Apple prévoit enfin de revenir au format initial. Un format qui laissait place à du public durant une conférence live et non enregistrée comme ces deux dernières années.

Selon Mark Gurman, le Keynote de l'iPhone 14 ne devrait, une fois de plus, pas déroger à la règle. Malgré l'amélioration de la situation sanitaire et les prises de décision positives comme la suppression du masque obligatoire en Apple Store et dans les bureaux de Cupertino, la conférence prévue dans quelques semaines sera vraisemblablement une nouvelle fois virtuelle.



Dans sa lettre hebdomadaire, il sous-entend même que le préenregistrement du show est actuellement en cours. De plus, il suggère qu'Apple a dans l'idée de faire un deuxième Keynote dans la foulée au mois d'octobre. Celui-ci serait réservé aux iPad et aux Mac.