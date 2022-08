Un ingénieur améliore l'indicateur de batterie d'iOS 16

Avec la cinquième bêta d'iOS 16 à destination des développeurs, Apple a proposé le retour de l'indicateur de pourcentage de la batterie dans la barre d'état. C'est une excellente nouvelle en soi, bien que certaines personnes n'apprécient pas totalement la façon dont Apple a rétabli cette fonctionnalité. Si le chiffre exact est un vrai plus, en revanche le remplissage de la "pile" semble moins précis.

Déshabiller Pierre pour habiller Jacques

Ainsi, l'indicateur de pourcentage de la batterie est de retour dans la barre d'état, en tout cas sur quelques iPhone. Si c'est votre cas, vous pourrez activer ou désactiver la fonction dans les réglages. Si vous l'activez, vous verrez des chiffres dans l'indicateur de batterie, en haut à droite de l'écran, sans le symbole de pourcentage.

Si tout cela est très bien, le ciel s'assombrit lorsqu'on découvre que l'indicateur de batterie ne change pas en soi. Ainsi, il semble plein même si le pourcentage de la batterie est à 90%, 50% ou 10%. Ainsi, les personnes qui s'étaient habituées à ce que l'indicateur de la batterie "fonde" au fur et à mesure que le pourcentage diminuait, vont être un peu perdus. Il est parfois plus rapide de regarder l'icône que de lire le chiffre incrusté.



Du coup, Brian Michel, un responsable de l'ingénierie travaillant pour The Browser Company, a partagé une nouvelle idée pour l'indicateur du pourcentage de la batterie dans la barre d'état, montrant qu'Apple aurait pu facilement faire en sorte que l'indicateur de la batterie lui-même s'adapte en même temps que le pourcentage change.



Regardez dans le tweet ci-dessous :

Just recreating the battery indicator pic.twitter.com/cK8PZDe9Y5 — Brian Michel (@brianmichel) August 9, 2022

Vous aurez remarqué le souci du détail dans cette création, quelque chose qu'Apple propose habituellement. La firme de Cupertino a toujours su se démarquer grâce à des designs et des animations aussi délicates que pratiques.



Qu'en pensez-vous ? Apple doit-elle modifier son indicateur en s'inspirant de ce concept ? Réponse en septembre avec la version finale d'iOS 16 et la sortie des iPhone 14.