Samsung s'attaque frontalement à l'iPhone dans sa pub "Buckle Up"

Dans une nouvelle publicité, Samsung se moque du manque d'innovation de l'iPhone tout en faisant la promotion de fonctionnalités telles qu'un appareil photo de 108 mégapixels et un "Space Zoom" 100x disponibles dans ses derniers appareils, les Galaxy S22 Ultra et autre Z Flip 4.

"Bouclez votre ceinture"

La publicité, intitulée "Buckle Up", s'adresse aux utilisateurs actuels de l'iPhone et fait la promotion du Galaxy S22 Ultra, du nouveau Z Flip 4 et de fonctions qui ne sont pas disponibles pour les clients de l'iPhone. "Bouclez votre ceinture pour le dernier lancement d'Apple", dit la publicité. "Alors que vous entrez dans un monde où les têtes vont se tourner, mais aucune dans votre direction". Un monde où "la plus haute résolution d'un smartphone sera dans la poche de quelqu'un d'autre". Et cette photo de lune épique qui obtient tous les likes ne sera pas la vôtre." "Cette innovation n'est pas prête d'arriver sur un iPhone près de chez vous", conclut la publicité de 30 secondes.

La publicité n'a pas été diffusée à n'importe quel moment. Nous sommes à six jours seulement de l'événement "Far Out" d'Apple, au cours duquel la société devrait annoncer l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Samsung sait déjà ce que le constructeur américain va proposer et se targue donc de faire mieux, en tout cas sur le papier.



Apple prévoit de nouvelles fonctionnalités majeures sur les systèmes de caméra pour ses appareils haut de gamme, notamment un tout nouveau capteur principal de 48 mégapixels et la possibilité d'enregistrer des vidéos 8K. Outre les améliorations apportées à l'appareil photo, l'iPhone 14 Pro devrait, selon les rumeurs, être doté d'un écran toujours allumé, d'une charge plus rapide à 30 W et d'une nouvelle encoche en forme de pilule, décolée du haut de l'écran.