Horizon Chase 2 fonce sur Apple Arcade avec son multijoueur

Comme prévu, Horizon Chase 2 débarque en exclusivité sur Apple Arcade. Il s'agit du nouveau volet de la célèbre franchise de course récompensée sur plusieurs plateformes. Clairement typé arcade, ce titre propose un gameplay immersif au rythme effréné qui rend hommage aux jeux des années 90, mais avec une expérience moderne et améliorée. Facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, ce jeu vous demandera des compétences de course pointues et des réflexes rapides pour vaincre vos adversaires.

C'est parti pour Horizon Chase 2

Si vous avez déjà testé Horizon Chase sur mobile ou console, sachez que le gameplay n'a pas beaucoup évolué. C'est plutôt le contenu qui a été au centre de l'attention du studio Aquiris. La plus grande nouveauté est le multijoueur en ligne dans tous les modes du jeu, ainsi qu'un nouveau système de personnalisation des véhicules. Visiter le garage pour personnaliser sa voiture et la rendre vraiment unique est d'ailleurs important pour sortir du lot lors des joutes entre joueurs.

Collectez de nouveaux objets cosmétiques et améliorez vos statistiques dans le Tour du monde. Faites des courses dans différents modes de jeu et remportez de nouvelles récompenses visuelles. Vos victoires n'ont jamais eu autant de valeur !

Regardez la vidéo trailer :

Aquiris explique que le développement d'Horizon Chase 2 a été principalement axé sur l'écoute des commentaires des joueurs au cours des sept années écoulées depuis la sortie du premier jeu. Outre le nouveau moteur 3D qui offre des graphismes percutants et des animations encore plus fluides, Horizon Chase est désormais fait pour être joué en direct. Des événements durables et dynamiques vous permettront de peaufiner vos compétences et d'exhiber vos plus beaux bolides, assurent les développeurs.



Voici les atouts de Horizon Chase 2 :

Un jeu au véritable esprit arcade

Un gameplay typique des années 90

Tous les modes de jeu sont disponibles en ligne pour faire la course avec vos amis

Un style artistique unique et des environnements 3D immersifs

Terrain de jeu : affrontez d'autres joueurs en ligne dans des événements récurrents

Une bande-son originale composée par Barry Leitch

Filez à travers différents climats et conditions météo affectant votre gameplay

Des classements amicaux et mondiaux

Personnalisation des voitures : des accessoires esthétiques pour chaque véhicule

Le garage : améliorez chaque voiture pour optimiser ses caractéristiques

Pour faire la course, vous devez évidemment avoir un abonnement Apple Arcade à 4,99 euros par mois sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

