L'iPhone 14 Pro Max est entre les mains d'un influenceur et de l'acteur Adam Scott !

Officiellement, les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront disponibles dès vendredi, c'est à partir de ce jour que les revendeurs et les opérateurs auront le feu vert pour la vente et les premières livraisons. Sans surprise, certains ne respectent pas les règles... Un YouTubeur a réussi à se procurer un iPhone 14 Pro Max avant la fameuse date de sortie, l'occasion d'apercevoir le nouveau smartphone en avant-première !

L'iPhone 14 Pro Max, premier déballage

Depuis quelques heures, le YouTubeur Tech Way propose une vidéo inédite de l'iPhone 14 Pro Max sur son compte Twitter. Pour éviter les problèmes, l'influenceur a choisi de ne pas faire une longue vidéo de type déballage avec une présentation, il a privilégié un format très court avec seulement 9 secondes pour montrer la face avant du nouvel iPhone ainsi que la nouvelle couleur "violet intense" à l'arrière.



Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, l'iPhone vient d'être sorti de sa boîte, car on peut voir qu'il indique en français "Bonjour", un message qui évolue en plusieurs langues jusqu'à que vous choisissiez votre région lors de la configuration de votre iPhone.

Pour la démonstration du Dynamic Island et un aperçu plus détaillé du mode Always-on, il faudra attendre un peu. On imagine que Tech Way qui a eu cet immense privilège n'a pas souhaité avoir d'ennui avec la firme de Cupertino en dévoilant avant tout le monde les iPhone 14 Pro Max.



En général, les vidéos de ce type qui fuitent avant une sortie viennent de personnes qui ont des contacts avec de gérants de boutiques (opérateurs ou revendeurs). Il faut savoir que la majorité des magasins ont déjà des stocks d'iPhone 14 pour la commercialisation dès vendredi matin ! Apple livre assez tôt ses partenaires pour que tout soit prêt le jour du lancement officiel.

L'acteur de Severance a aussi son iPhone 14 Pro Max en violet intense

Les stars Apple TV+ semblent avoir des petits avantages qu'on n’aurait jamais soupçonnés. L'acteur principal de la série Severance (Adam Scott) a reçu un iPhone 14 Pro Max violet intense pendant la cérémonie des Emmy Awards qui a eu lieu cette nuit.



C'est probablement une récompense de la part de Tim Cook quand celui-ci a vu qu'Adam Scott a été nominé pour le meilleur acteur principal dans la catégorie Drame.

Malheureusement, l'acteur n'a pas gagné le trophée qui a été remis à Lee Jung-Jae la star de Squid Game.

Ce type de stratégie n'est pas surprenant, car Apple bénéficie de la proximité avec les stars d'Apple TV+ pour profiter de publications sponsorisées afin de dynamiser les ventes à l'approche de la disponibilité mondiale qui aura lieu dès vendredi 16 septembre.

Chacun y trouve son compte, Apple touche les 923 000 abonnés d'Adam Scott et l'acteur obtient un nouvel iPhone gratuitement avant sa sortie officielle.