BMW s'associe avec Amazon pour proposer un nouvel assistant vocal dans ses véhicules

Quand on parle d'assistants vocaux, on pense en premier à Siri, à Google Assistant et à Alexa, les trois assistants les plus populaires et performants sur le marché (même si Siri a un peu de retard par rapport à ses concurrents). Chez BMW, on a compris l'importance d'un assistant vocal au quotidien, il est devenu indispensable pour connaître les dernières actualités, obtenir la météo pour demain, gérer la musique de son service de streaming préféré, envoyer un SMS... Le constructeur automobile souhaite offrir une nouvelle expérience à ses clients, mais pour cela, BMW a eu besoin du soutien d'Amazon !

BMW x Amazon sur un tout nouveau projet

BMW est un expert dans le secteur de l'automobile, mais un peu moins dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est pour cela que la firme allemande a demandé l'aide du géant Amazon qui rencontre un joli succès avec son assistant vocal Alexa.

Comme vous le savez probablement, Amazon propose un assistant entièrement personnalisable, ce qui permet à n'importe quelle société d'apporter ses propres commandes vocales en fonction de son écosystème.



Le rapprochement entre les deux entreprises consiste à créer un assistant vocal BMW qui sera disponible dans quasiment tous les véhicules qui sortiront dans les années à venir.

Grâce à cette future nouveauté, les personnes qui choisissent une BMW pourront profiter d'une expérience vocale optimale pendant qu'ils conduiront. Pour la firme allemande, l'interaction par la voix est la meilleure solution pour réduire les risques d'accidents, beaucoup de constructeurs automobiles misent trop sur les écrans tactiles, ce qui n'est pas le moyen le plus sécurisé, car cela détourne l'attention des conducteurs durant de longues secondes.

Stephan Durach, vice-président senior des opérations techniques de développement chez BMW a déclaré :

La technologie Alexa offrira un dialogue encore plus naturel entre le conducteur et le véhicule, afin que les conducteurs puissent rester concentrés sur la route. Cela portera l'expérience numérique à un niveau complètement nouveau.

Pour le moment, aucune date de lancement n'a été communiquée, la seule information qu'on possède, c'est que le nouvel assistant vocal de BMW sera disponible au cours des deux prochaines années. À l'heure actuelle, l'assistant est en cours de développement, on imagine que BMW est en train d'ajouter des commandes vocales propres au véhicule comme la possibilité d'augmenter/baisser la température à l'intérieur, de verrouiller les portes...

À noter qu'il s'agit là d'une amélioration de l'assistant vocal actuel dans les voitures BMW, celui-ci est disponible depuis 2018, mais se trouve être très restreint au niveau des requêtes prises en charge.