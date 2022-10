Son Apple Watch surchauffe avant d'exploser en morceaux !

Une histoire qui fait froid dans le dos… Un utilisateur Apple affirme avoir vu son Apple Watch surchauffer et exploser sous ses yeux. Un fait qu'Apple aurait bien voulu garder secret, ce qui n'était pas dans ses intentions au vu de la gravité de la situation.

Autant de chance de gagner au loto que de vivre cette mauvaise expérience

Un utilisateur équipé d'une Apple Watch Series 7 a rapporté à nos confrères de 9to5Mac sa mésaventure survenue avec la montre d'Apple. Dans son explication, il assure que la montre connectée s'est, dans un premier temps, mise à surchauffer de manière inquiétante.



Pire encore, quelques minutes plus tard, l'Apple Watch a commencé à fumer avant de littéralement exploser sous ses yeux. Il indique également qu'une énorme fissure s'est créée à l'arrière et que watchOS affichait un message d'avertissement demandant d'éteindre immédiatement l'appareil pour cause de température trop élevée.



Le client a bien évidemment contacté l'assistance juste derrière qui a remonté l'information jusqu'à un responsable, chargé de mener une enquête approfondie sur ce cas extrêmement rare. Dans le même temps, il dit n'avoir reçu aucune solution ou conseil dans les jours suivants et même qu'Apple lui aurait demandé de rester discret sur ce sujet.

image 9To5Mac

Un document lui aurait été envoyé, lui demandant de signer et de confirmer qu'il ne divulguera pas cette histoire sur internet. Il a finalement pris la décision d'ignorer ce papier et de contacter 9to5Mac pour en informer le plus grand nombre.



Fort heureusement, le client ne portait pas la montre à son poignet au moment de l'explosion. Néanmoins, il assure que cela a laissé des marques de brûlure sur son canapé et qu'il aurait pu terminer aux urgences.