Pour Google, Apple a copié plusieurs fonctionnalités des Pixels, mais il n'y a aucun mal !

Google a organisé hier un événement pour présenter une nouvelle tablette Pixel, deux nouveaux smartphones Pixel ainsi qu'une toute nouvelle génération de Pixel Watch. Dans cette grande conférence qui a duré plus d'une heure, Google a parlé à plusieurs reprises d'Apple, la firme de Mountain View a ouvertement accusé son concurrent d'avoir repris des fonctionnalités des smartphones Pixel. Mais rassurons-nous... Google n'y voit rien de mal, au contraire, c'est pris comme un compliment !

Google se félicite d'avoir convaincu Apple à intégrer plusieurs fonctionnalités imaginées par ses équipes

C'est une attitude qui est fréquente quand on regarde les précédents événements de Google qui rassemble des centaines de journalistes. Le géant californien ne peut s'empêcher de mentionner son rival, Apple. Cette année, Google a parlé de plusieurs sujets concernant la firme de Cupertino, il y a eu iOS 16, les iPhone 14 ou encore le refus systématique d'Apple d'accepter la prise en charge du protocole RCS pour les messages.



Comme vous le savez, les iPhone 14 et iOS 16 proposent deux nouveautés majeures : l'écran qui ne s'éteint jamais et les Live Activities qui se placent en bas de l'écran de verrouillage pour vous apporter des informations actualisées en temps réel sur un événement en cours. Comme l'a expliqué Brian Rakowski, vice-président de la gestion des produits de Google, ces nouveautés ne viennent pas d'Apple, mais bien des smartphones Pixel qui ont été les premiers à fournir ces nouveautés :

Pixel a toujours été un leader dans l'innovation des smartphones. Nous le prenons comme un compliment lorsque d'autres personnes dans l'industrie suivent notre exemple, comme l'écran toujours activé et At a Glance, mettant des informations utiles directement sur votre écran de verrouillage.

Autre point sur lequel Apple s'est beaucoup inspiré selon Rakowski, c'est la détection des accidents de voiture. L'ensemble des iPhone 14 sont désormais capables de détecter un accident et d'appeler automatiquement les secours afin de fluidifier l'intervention des pompiers.

Cette fonctionnalité révolutionnaire est vieille de... 3 ans, Google propose cette détection sur ses smartphones Pixel depuis un bon moment. Là non plus, Apple n'a rien inventé et semble avoir regardé la concurrence !



Du côté de Google, le fait qu'Apple ait copié le Live Activities, l'écran qui ne s'éteint jamais et la détection des accidents n'est pas du tout grave, l'entreprise n'a aucune rancune envers Apple, au contraire, Google se dit fier qu'Apple (qui est l'un des acteurs majeurs sur le marché des smartphones) reprenne ses fonctionnalités qui proposeront une meilleure expérience aux clients Apple.

Le RCS, la partie où Google a été moins bienveillant envers Apple

La réticence d'Apple à intégrer les capacités de messagerie RCS, la norme de communication la plus récente et la plus répandue sur Android est une source de tension majeure entre les deux entreprises. Malgré l'insistance publique de Google, Apple ne prend toujours en charge que la norme SMS et iMessage pour les communications sur ses appareils. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a répondu à ces appels en déclarant que l'entreprise n'est pas sollicitée par les clients d'Apple.



Pendant l'événement d'hier, Google a tenu à rappeler à Apple que le "RCS est la norme moderne de l'industrie pour la messagerie, et elle a déjà été adoptée par la plupart de l'industrie". Google a réitéré son espoir qu'Apple ouvre les yeux et abandonne enfin les SMS qui n'ont plus rien à faire sur nos smartphones en 2022.



Via