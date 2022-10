Erreur marketing : HP fait la promotion de son dernier PC portable avec... macOS

Dans sa dernière campagne marketing, HP a fait une grosse erreur pour promouvoir son "Perfect Laptop", l'entreprise a affiché par erreur macOS au lieu de Windows 11, le système d'exploitation qui est présent sur tous les derniers ordinateurs HP. En plus que cet ordinateur est l'imitation parfaite d'un MacBook (couleur, disposition du clavier, logo à l'arrière au même emplacement...) cela porte clairement à confusion !

HP se trompe dans sa campagne promotionnelle

On pourrait presque croire que cela est volontaire tellement que c'est insolite. Dans la dernière campagne marketing de HP, on peut apercevoir un ordinateur portable équipé de macOS, on reconnait la barre de menus tout en haut de l'écran avec le logo Apple ainsi que les accès rapides au Spotlight, à Siri, à la gestion des réseaux WiFi... en haut à droite.



Visiblement, les équipes de HP se sont trompées sur Photoshop au moment de la création du visuel puisque si l'ordinateur est bien représenté avec une image de l'avant et de l'arrière, ce qui est affiché sur l'écran semble être une capture d'écran qui ne vient pas des outils internes de l'entreprise.

Tout était pourtant parfait, HP mettait en avant son nouveau PC portable avec un texte accrocheur :

Pour les nomades numériques et le travail à partir de n'importe où, mais à la maison (oui, nous vous voyons), HP a des ordinateurs portables parfaits pour partout où vous travaillez.

On imagine que HP a déjà stoppé en urgence la diffusion de cette publicité avant que celle-ci soit vue par trop de personnes sur internet et peut-être au-delà.



Bien que l'exécution de macOS sur des PC ne soit pas autorisée par les accords de licence d'Apple, il existe une communauté Hackintosh de personnes qui installent clandestinement macOS sur des PC. Toutefois, aucune entreprise n'oserait passer par ce biais pour installer macOS sur des ordinateurs commercialisés en magasin, la plainte d'Apple serait immédiate.



