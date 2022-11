Spirited, le nouveau film de Noël, est disponible sur Apple TV+

En ce vendredi, Apple TV+ présente en avant-première son nouveau film à gros budget pour les fêtes, Spirited, avec Ryan Reynolds et Will Ferrell. Spirited est une version musicale moderne de l'histoire classique de Dickens, "Un conte de Noël". Voici comment le regarder sur tous vos appareils.

Une création originale à découvrir dès le 18 novembre

Dans ce nouveau film, Ryan Reynolds est Clint Briggs. Will Ferrel joue le fantôme du Noël du présent. Dans la version classique de Dickens, Scrooge reçoit la visite des fantômes du passé, du présent et du futur pour affronter sa propre morale.



Mais dans Spirited, Briggs n'est pas Scrooge et c'est en fait le présent qui doit faire son introspection. Plutôt que de se concentrer sur le personnage de Scrooge, Spirited est principalement raconté du point de vue des fantômes.



Aux côtés de Reynolds et Ferrell, Octavia Spencer et Sunita Mani complètent la distribution principale. La comédie musicale de Spirited comprend des chansons originales de Benj Pasek et Justin Paul, lauréats d'un Oscar.

Comment regarder Spirited

La première de Spirited a lieu exclusivement sur Apple TV+ ce vendredi 18 novembre. Vous avez besoin d'un abonnement pour regarder le film.

Apple TV+ coûte désormais 6,99 euros par mois et peut être résilié à tout moment. Le service est également inclus dans les abonnements groupés Apple One et peut être partagé avec un maximum de six personnes grâce au partage familial. Si vous n'avez jamais utilisé Apple TV+ auparavant, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de sept jours.



L'application Apple TV est accessible sur un grand nombre de supports comme tous les appareils Apple, mais aussi les dongles HDMI, les consoles de jeux PlayStation et Xbox ou encore les téléviseurs connectés.

Voici enfin le trailer vidéo :