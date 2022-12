« Spirited » est le film qui a obtenu le plus de visionnage jusqu'ici sur Apple TV+

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Apple propose la comédie musicale « Spirited, l'esprit de Noël », une création originale qui met en avant le duo star Will Ferrell et Ryan Reynolds. Ce nouveau film qui a été acclamé par les critiques du monde entier semble rencontrer un joli succès auprès des abonnés Apple TV+ !

Spirited réalise un record de visionnage

Comme tous ses concurrents sur le marché du streaming, Apple regarde de près les performances de ses films originaux sur Apple TV+, c'est ce qui détermine si une future collaboration est à nouveau envisageable avec un réalisateur, producteur ou même scénariste. Selon un récent rapport de Deadline, Apple vient d'annoncer que la comédie musicale « Spirited, l'esprit de Noël » venait d'atteindre un record de popularité sur Apple TV+ comparé aux autres films publiés dans le catalogue depuis l'ouverture du service. Apple ne communique aucune statistique de visibilité, chose que ne font pas non plus les autres services de streaming.



« Spirited, l'esprit de Noël » figure toujours dans les meilleures positions dans le classement des émissions les plus populaires d'Apple TV+ un mois après sa première. Alors que nous approchons de Noël et du Nouvel An, il y a de fortes chances que le film original continue à séduire de nouveaux abonnés qui n'ont pas encore lancé le contenu.

Parmi les autres créations originales Apple qui se démarquent du reste du catalogue, on retrouve le documentaire sur Selena Gomez, il a pulvérisé un record d'audience auprès des adolescents et jeunes adultes qui ont été très nombreux à regarder une partie ou en entier « My Mind & Me ».



Selon le rapport, le drame sur l'esclavage « Emancipation », récemment sorti sur Apple TV+, avec Will Smith dans le rôle principal, se porte également bien, attirant 27% de personnes supplémentaires sur Apple TV+.



Si vous n'êtes pas encore abonné Apple TV+, profitez dès maintenant d'une période d'essai allongée grâce à différents partenariats qui augmentent considérablement la période de 7 jours gratuit pour découvrir le catalogue.