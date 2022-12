My Little Pony: Mane Merge est le dernier jeu de Gameloft sur Apple Arcade

My Little Pony: Mane Merge est la nouvelle entrée sur Apple Arcade de cette semaine, un titre pour enfants qui est accompagné par de nombreuses mises à jour de Noël pour certains grands jeux du service.



Curieusement, pour le mois de décembre, Apple n'a rien annoncé à l'avance. Nous découvrons donc les nouveautés chaque vendredi.

My Little Pony: Mane Merge pour les enfants

My Little Pony : Mane Merge du studio français Gameloft est donc le nouveau jeu Apple Arcade de cette semaine. Il s'agit d'un titre original qui vous entraîne dans une aventure avec des mini-jeux, des actions de correspondance, de la création de bracelets et bien plus encore. Il comprend également la collecte d'autocollants avec plus de 120 versions disponibles et des défis hebdomadaires.

Les Mane 5 ont besoin de votre aide pour sauver Equestria, exclusivement sur Apple Arcade.



Allez tout le monde, nous devons sauver Equestria ! Les ténèbres envahissent la contrée, provoquant le chaos chez les poneys de terre de Baie de Port-poney, les licornes de Bridebois et même chez les Pégases évoluant dans les nuages à Hauts-de-Zéphyr. En avant pour aider les Mane 5, Sunny, Izzy, Zipp, Ruby et Hitch alors qu'ils enquêtent sur ce qui se cache derrière cette sombre malédiction.

Votre première mission est de repousser les ténèbres qui ont envahi Equestria, afin de sauver les poneys et les bestioles. Pour vous aider, vous avez le pouvoir de fusionner des éléments et exaucer les souhaits.



N'oubliez pas les mini-jeux de la nouvelle maison des Mane 5. L'ancien phare de Baie de Port-poney a été reconstruit, rénové et réalimenté.



Pour les plus accrocs, les développeurs ajoutent des défis hebdomadaires : nourrissez les bestioles affamées dans Folie de nourriture ou cherchez Sparky Sparkeroni dans Trouver Sparky.



Ce n'est pas le jeu de l'année, mais le jeune public y trouvera son compte, notamment à la faveur d'une jolie réalisation.

Télécharger le jeu My Little Pony: Mane Merge