La technologie d'IA de Nvidia améliore les vidéos floues de YouTube sur PC

Nvidia a utilisé sa technologie d'upscaling par IA sur une nouvelle cible : les vieilles vidéos floues du web. Annoncée cette semaine lors de sa présentation au CES 2023, RTX Video Super Resolution est conçue pour mettre à l'échelle les vidéos regardées via les navigateurs Chrome ou Edge sur un PC jusqu'à l'équivalent de la 4K. Le hic, c'est qu'il faudra disposer d'un GPU Nvidia relativement moderne pour bénéficier de cette fonctionnalité, seuls les GPU les plus récents des séries 30XX et 40XX étant censés être pris en charge lors de sa sortie le mois prochain.

Nouvelle annonce de Nvidia au CES 2023

Après GeForce Now en 240 fps, Nvidia a réalisé une nouvelle démonstration de force au CES 2023. Pour illustrer ses progrès, la firme américaine a publié une vidéo de la technologie à l'œuvre sur des séquences d'Apex Legends. On y découvre des contours plus nets et moins d'artefacts. La démonstration de Nvidia montre également la Super Résolution Vidéo à l'œuvre sur une vidéo YouTube, mais son billet de blog note que cela devrait fonctionner sur "toute vidéo regardée dans un navigateur", ce qui devrait couvrir d'autres services de streaming comme Netflix. L'outil prend en charge toute vidéo dont la résolution est comprise entre 360p et 1440p (y compris les vidéos 1080p typiques), jusqu'à une fréquence d'images de 144Hz.

Nvidia a déjà mis sa technologie d'upscaling AI vidéo à disposition sur ses appareils de streaming dédiés Shield TV et Shield TV Pro en 2019, mais le rendre disponible dans un navigateur devrait la rendre accessible à un public beaucoup plus large.



Le seul véritable inconvénient est que Nvidia limite la technologie aux personnes équipées de ses GPU les plus récents de la série 30 ou 40, ce qui signifie que quiconque possède une carte plus ancienne n'en bénéficiera pas lors de son lancement en février. Dommage, car les cartes de série 20XX de Nvidia ont été lancées avec la prise en charge de sa technologie d'upscaling DLSS AI axée sur les jeux, ce qui devrait permettre de l'avoir.



Voici la vidéo en question :