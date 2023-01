Samsung augmenterait la capacité minimum des Galaxy S23 à 256 Go !

La prochaine gamme de Galaxy de Samsung, la S23, devrait être une mise à niveau plutôt modeste par rapport aux Galaxy S22, avec un design quasiment identique et quelques timides évolutions techniques. Cependant, il semble que le constructeur numéro un mondial soit prêt à augmenter le stockage de base sur son téléphone phare pour la première fois depuis des années. On parle d'une capacité minimum de 256 Go !

Samsung place la barre très haute

Les besoins de stockage sur téléphones ont considérablement augmenté depuis environ dix ans. C'est simple, au début des années 2010, l'iPhone se vendait avec 16 ou 32 Go de disque. Aujourd'hui, Apple et ses confrères vendent des téléphones avec au moins 128 Go, quand ce n'est pas 1 To, l'option la plus onéreuse.



Alors que les 128 Go sont devenus un standard (en 2022, il était difficile de trouver un téléphone avec moins que cela), Samsung pourrait bousculer le marché avec sa gamme de Galaxy S23. La rumeur enfle autour d'un passage à 256 Go de stockage de base.



Le changement a été rapporté par plusieurs spécialistes des fuites, dont SnoopyTech, Ahmed Qwaider et Ice Universe. Si cela s'avère exact, le Galaxy S23 sera vendu dans la plupart des régions du monde avec un stockage de base par défaut de 256 Go, mais certains pays auront encore accès à l'offre de 128 Go dans un souci de coût. Toutefois, pour le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra, le stockage de base sera porté à 256 Go dans le monde entier.



Après Samsung, il y a fort à parier que de nombreux constructeurs passeront également à 256 Go d'ici 2024, Apple y compris. Mais ce ne sera pas pour l'iPhone 15.

La fiche technique des S23

À propos de la fiche technique, pas de changement particulier en vue. La RAM - utilisant la technologie DDRX5 - de tous les modèles de base resterait à 8 Go pour le S23 et le S23+, mais serait de 12 Go de RAM sur les versions 512 Go et 1 To du Galaxy S23 Ultra, au moins.



Samsung devrait également lancer la série Galaxy S23 en quatre couleurs - Botanic Green, Misty Lilac, Phantom Black, et Cotton Flower - avec quelques couleurs exclusives sur Samsung.com, notamment Gray, Light Blue, Light Green, Red, Beige, Black, Green, et Light Pink comme l'affirme Ross Young.



Enfin, le Galaxy S23 sera propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 spécialisé et devrait améliorer la partie photo, encore une fois. Tout cela sera présenté le 1er février, d'après un teaser de lancement en fuite du côté de Samsung Colombie.