Apple a tué le Mac mini Intel, il ne reste que le Mac Pro

Avec la sortie du Mac mini M2, Apple a mis fin à l'une des dernières machines Intel restantes dans sa gamme en 2023. Outre le Mac mini Intel, la firme a également tué le Mac mini de génération précédente avec une puce M1. Il ne reste donc qu'un produit sous Intel chez Apple.

Intel bientôt bannie des Mac

Depuis le début de la transition Apple Silicon, le Mac mini à processeur Intel est resté en vente, malgré sa position très délicate à justifier. Pourtant, à cause de certaines options de configuration qui n'étaient pas disponibles pour le Mac mini M1, l'appareil était très apprécié des acheteurs dans les secteurs des affaires et de l'éducation.

Désormais, Apple a ajouté de nouvelles options de configuration M2 et M2 Pro au Mac mini, permettant de choisir le niveau de puissance voulu.



Jusqu'à aujourd'hui, Apple vendait un Mac mini Intel Core i5 à six cœurs, équipé d'une carte graphique Intel UHD 640, de 8 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, pour un prix de départ de 1 199 €. Contrairement à toutes les configurations Mac mini M1, il était également proposé en gris sidéral. La mauvaise nouvelle, c'est que le Mac mini M2 Pro commence à 1549 euros, mais il est autrement plus performant. Le Mac mini M2 commence à 699 euros.



Finalement, le Mac Pro reste le seul Mac à processeur Intel qu'Apple vend actuellement. On s'attend à un Mac Pro mis à jour avec une puce Apple Silicon d'ici la fin de l'année.