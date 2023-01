MacBook Pro M2 VS MacBook Pro M1 : quelle différence pour l'autonomie ?

Apple a dévoilé à 15h00 deux nouveaux MacBook Pro, des modèles qui se présentent comme étant plus rapides, mais aussi proposant une meilleure autonomie. Grâce aux puces M2, Apple a réussi à augmenter considérablement l'efficacité énergétique. Une approche qui se ressent fortement sur l'autonomie indiquée sur la fiche produit.

Comparaison de l'autonomie entre les MacBook Pro M1 et M2

Comme cela avait été prédit hier soir par une rumeur, Apple a bien lancé via un communiqué de presse de nouveaux MacBook Pro avec toujours la fameuse encoche. Si les innovations sont nombreuses (puce M2 Pro/Max, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, port HDMI 2.1...) Apple a aussi travaillé sur l'amélioration de l'autonomie des nouveaux MacBook Pro !



Lors du développement des puces M2, les ingénieurs d'Apple ont minutieusement travaillé sur l'efficacité énergétique. Apporter de meilleures performances, c'est bien, mais cela ne doit jamais être fait au détriment de l'autonomie, surtout sur des MacBook qui ne sont pas toujours en charge. Comme on pouvait s'y attendre, les nouvelles puces M2 sont nettement plus performantes et moins énergivores que les processeurs Intel et les puces M1.

Officiellement, Apple annonce cela sur son site internet :

MacBook Pro 16 pouces : jusqu'à 22 heures en lecture vidéo et 15 heures en navigation web.

: jusqu'à 22 heures en lecture vidéo et 15 heures en navigation web. MacBook Pro 14 pouces : jusqu'à 18 heures en lecture vidéo et 12 heures en navigation web.

Il n'y a pas de bond phénoménal dans l'autonomie, mais on retrouve du mieux comparé aux modèles précédents. En ce qui concerne le MacBook Pro 16 pouces, c'est 1 heure de gagnée pour la lecture vidéo (comparé au MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 de 2021) et 1 heure aussi en supplément pour la navigation web. Les changements sont identiques du côté de la comparaison MacBook Pro 14 pouces M2 VS M1 où on aperçoit un gain d'une heure sur les 2 activités cité ci-dessus.



En ce qui concerne l'adaptateur secteur inclus, pas de changement pour les MacBook Pro de 14 pouces, on est toujours sur un chargeur en USB-C de 67W ou 96W ainsi que du MagSafe. Pour le MacBook Pro 16 pouces, pas d'évolution non plus, Apple fournit un chargeur USB-C de 140W et une compatibilité au MagSafe.



Du côté marketing d'Apple, l'entreprise en profite pour mettre en avant une phrase symbolique dans sa promotion des nouveaux MacBook, il s'agit selon l'Apple Park de la "plus longue autonomie de batterie jamais vue sur un Mac". À noter quand même que ces autonomies annoncées par Apple se réduiront progressivement en fonction du vieillissement de la batterie.