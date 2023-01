Nouveaux jeux : Bless Global, Sands of Salzaar et Memorrha Mobile

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Bless Global, Sands of Salzaar et Memorrha Mobile.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Bless Global (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.1, 2,5 Go, iOS 11.0, TigonMobile) BLESS GLOBAL est un MMO médiéval fantastique à l'esthétique immersive, qui dépeint un monde magique vivant à travers de grandes histoires et des graphismes de niveau console. Le jeu offre un solide moteur graphique ainsi que des combats immersifs. Outre les animations (faciales y compris), l'éclairage dynamique et le système de météo en temps réel permettent d'animer chaque brin d'herbe de ce monde fantastique. C'est un jeu épatant si vous avez un iPhone ou iPad dernier cri. Télécharger le jeu gratuit Bless Global





Demon Arisen:Immortal (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 908 Mo, iOS 10.0, Wisage Technology Limited) L'obscurité est arrivée. Le Démon ressuscité.

Combattez avec votre équipe pour repousser les maux à l'extérieur du haut mur avant que le démon dévastateur n'arrive.



À vous de choisir entre les mortels et les démons, mais aussi une centaine d'armes et des tonnes d'ennemis à défaire. Télécharger le jeu gratuit Demon Arisen:Immortal





Ashes - Exponential RPG (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.7.3, 271 Mo, iOS 11.0, Thibault Brouardelle) Voici jeu de rôle qui rend hommage à "Inflation RPG" avec son propre univers atypique.

Beaucoup d'objets, beaucoup d'armes ! Optimisez votre matériel pour atteindre la fin en un nombre limité de combats !



Ashes propose un look minimaliste pour se concentrer sur le gameplay. Télécharger le jeu gratuit Ashes - Exponential RPG





Otok (Jeu, , iPhone / iPad, v0.85, 169 Mo, iOS 12.0, Jaxon Gallegos Garcia) passe de 0,99 € à 1,19 €. Il s'agit d'un "City Builder" de type bac à sable, sans but, il suffit de construire votre île aussi bien que vous le pouvez avec les bâtiments donnés.



Lorsque vous commencez le jeu vous donne une île de 4x4 à 12x12 blocs, et les couleurs des toits, de l'eau, de l'herbe et des arbres, sont choisis au hasard.



Ensuite, on vous donne un bâtiment aléatoire que vous pouvez faire tourner et placer où vous voulez. Après cela, vous recevrez un autre bâtiment, pour construire une jolie petite île.



La version actuelle est la deuxième version, elle comprend deux styles qui sont donnés au hasard au début.

D'autres bâtiments seront bientôt ajoutés, dixit le développeur. Télécharger Otok à 1,19 €





ReDrawn: The Tower (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 930 Mo, iOS 10.0, F.F.S. Video Games Ltd.) Une tour mystérieuse renferme les secrets d'un pouvoir incalculable et de la petite fille qui le manie. Iris est la clé de l'avenir de votre monde et peut donner vie à son art, mais un mal inconnu veut l'empêcher d'accomplir sa destinée. Lorsqu'elle est capturée et piégée quelque part dans la tour, vous êtes le seul à pouvoir la sauver et sauver le royaume par la même occasion !



Encore une aventure remplie de casse-tête et d'objets cachés ! La version gratuite permet de tester le jeu, mais il faut payer pour débloquer la totalité. Télécharger le jeu gratuit ReDrawn: The Tower





Orixo Hex (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.1, 64 Mo, iOS 10.0, Logisk Studio Inc.) Si vous avez aimé Orixo, vous aller adorer Orixo Hex !



Tout comme son prédécesseur, le but est de remplir toutes les cellules hexagonales vides en respectant l'ordre correct des actions. Aussi simple que cela puisse paraître, cela peut se révéler être un véritable défi.



Voici un nouveau casse-tête immersif et énigmatique à travers des centaines de niveaux conçus à la main, le tout encourager par une bande sonore relaxante. Télécharger le jeu gratuit Orixo Hex





UFO99 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 36 Mo, iOS 11, I Chen Sheng) Démontrez vos compétences de vol, de vitesse et d'esquive avec votre personnage préféré !



Des monstres en bloc peuvent flotter dans cet univers coloré, alors faites attention ! Prenez de gros marteaux et écrasez-les. Ce n'est pas tout, des boss géants se cachent dans la Clé des démons. Esquivez leurs attaques, ramassez des objets magiques et défendez-vous. Récupérez les gemmes de la lettre UFO99 perdues depuis longtemps !



Les plus acharnés voudront obtenir le meilleur rang dans les classements. Télécharger le jeu gratuit UFO99





Nouveaux jeux payants iOS :

Sands of Salzaar (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.16, 1,6 Go, iOS 10.0, X.D. Network Inc.) passe de 3,99 € à 4,99 €. Sands of Salzaar est un jeu de stratégie et d'action en monde ouvert qui se déroule dans un désert tentaculaire. Construisez et gérez vos forces, d'une simple unité à une puissante armée, puis menez-les dans des batailles massives contre vos ennemis. Regardez le trailer : La façon dont vous progressez dépend de vous : personnalisez votre héros avec une grande variété de compétences et de talents, choisissez les factions avec lesquelles vous allez vous allier, et planifiez vos stratégies avec soin pour vous établir comme celui que vous souhaitez être - un loup solitaire, un riche commerçant, un seigneur de la ville, ou un intrigant de guerre... Télécharger Sands of Salzaar à 4,99 €





Cyber Manhunt (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.0, 794 Mo, iOS 11.0, DQM Games) passe de 3,99 € à 4,99 €. Cyber Manhunt est un jeu indé de style cybernétique, réaliste, à thème de société et riche en histoires. Le jeu se déroule dans la République d'Alivia avec des thèmes différents, mais le destin des personnages y est étroitement lié. Il se concentrera sur des questions sociales comme le big data, le piratage, la vie privée des citoyens etc...



Le studio entend évoquer les thèmes profonds qui se cachent derrière les histoires avec des intrigues bien ficelées et la gamification. Attention, anglais obligatoire pour ce jeu plutôt original ! Télécharger Cyber Manhunt à 4,99 €