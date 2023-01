Nouveaux jeux : Various Daylife, NBA All-World, Mare et Madness/Endless

Aujourd'hui, 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Various Daylife, NBA All-World, Mare et Madness/Endless.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Quick Rally (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.3, 501 Mo, iOS 11.0, adam rogan) Quick Rally est un jeu d'arcade décontracté qui nous plait beaucoup avec sa vue de haut, son style graphique chaleureux et la possibilité d'affronter d'autres joueurs sur chaque circuit.

Au total, 22 circuits à débloquer et des voitures à gagner.



Vous retrouverez une piste de défi hebdomadaire, avec une nouvelle piste chaque semaine et un nouveau tableau de classement propre à la concurrence pour le meilleur temps. Télécharger le jeu gratuit Quick Rally





Willys Wonderland (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 1,7 Go, iOS 11.0, QUByte Games Desenvolvimento d...) Bienvenue au pays des merveilles de Willy ! Mais quelque chose ne tourne pas rond...



Rejoignez le concierge et Liv pour vous battre et libérer l'endroit de Willy et de ses sbires ! Télécharger Willys Wonderland à 2,49 €





NBA All-World (Jeu, Sports / Aventure, iPhone, v1.10.3, 329 Mo, iOS 11.0, Niantic, Inc.) Les créateurs de Pokémon Go lancent enfin NBA All-World ! Il est temps de lacer vos baskets et de dominer le terrain dans NBA All-World. Reprenez vos repères en explorant votre quartier pour rencontrer et défier vos joueurs NBA préférés en réalité augmentée. Préparez-vous à vous défouler dans des mini-jeux et à affirmer votre présence en 1 contre 1. Montrez vos talents en personnalisant votre joueur avec des équipements exclusifs de certaines de vos marques préférées de basket et de lifestyle. Montrez ce que vous valez sur le terrain tout en explorant, collectionnant et concourant pour consolider votre héritage parmi les plus grands du jeu ! Télécharger le jeu gratuit NBA All-World





Punch Kick Duck (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.01, 110 Mo, iOS 12.0, Shaun Coleman) Le combat, c'est du timing, demandez à n'importe quel canard. Tout ce que vous devez faire, c'est frapper, kicker et balayer dans ce jeu aussi original que prenant !



Le maléfique Baron Tigroussi vous a emprisonné dans sa tour. Triomphez des hordes de sbires du Baron, tout en montant dans cette tour afin d'affronter votre ravisseur. Télécharger le jeu gratuit Punch Kick Duck





Devolver Tumble Time (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.2, 204 Mo, iOS 11.0) Avec Devolver Tumble Time, découvrez un jeu fun basé sur les lois de la physique. Choisissez des personnages dans un ensemble gigantesque issu de vos jeux Devolver Digital préférés et amassez des points en associant leurs petites têtes adorables sur des gobelets. Prenez-vous au jeu et débloquez le pouvoir spécial de chaque personnage pour obtenir plus de points et gagner des bonus capables d'effectuer des réactions en chaîne absolument hilarantes. Télécharger le jeu gratuit Devolver Tumble Time





Idle Game Tycoon (Jeu, Simulation, iPhone, v1.3, 267 Mo, iOS 11.0, Sunlight Games GmbH) Avez-vous déjà rêvé de créer une société de jeux à succès et de lancer vos propres jeux ? Cette simulation se déroule dans le secteur passionnant et créatif du développement de jeux. Créez une entreprise prospère, faites passer votre propre studio de développement du statut de garage à celui d'entreprise très rentable, créez des jeux fantastiques, publiez-les et faites-vous de l'argent. Employez des managers qui vous aideront, et optimisez la façon dont vous travaillez au sein de votre entreprise. Faites des recherches sur les nouvelles technologies et les nouveaux genres pour rester à la hauteur des principaux acteurs et soutenez vos développeurs afin qu'ils puissent améliorer encore leurs performances et développer les meilleurs jeux. Agrémentez l'espace de jeu créatif de toute une série d'objets ludiques et décorez les bureaux comme vous le souhaitez pour leur donner votre touche personnelle. Télécharger le jeu gratuit Idle Game Tycoon





Three Skies (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,2 Go, iOS 12.0, Shiny Box Games, LLC) Three Skies est un RPG stratégique scénarisé qui contient des donjons non linéaires, des combats au tour par tour et des héros hautement personnalisables.



Personnalisez votre commandant, collectionnez et mettez à niveau plus de 60 héros uniques, et créez le groupe d'explorateurs de donjons à la synergie parfaite pour percer le mystère de la Calamité et sauver le pays de Baranor d'un mystérieux méchant ressurgissant de votre passé. Télécharger le jeu gratuit Three Skies





Nouveaux jeux payants iOS :

Various Daylife (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) L'excellent RPG de Square Enix est arrivé. Various Daylife propose une aventure basée sur la "vraie vie" avec plus de 20 types de professions et plus de 100 types d'activité qui leur sont destinés. Renforcez votre force avec des tâches physiques ou améliorez votre magie avec du travail plus intellectuel : vos choix changeront les caractéristiques de votre personnage. Ce point est primordial pour venir à bout des donjons car, oui, il y a des combats stratégiques comme dans Final Fantasy par exemple. Télécharger Various Daylife à 24,99 €





Youtubers Life 2 Creators Game (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.3.1, 1,2 Go, iOS 14.0, Raiser Games) Un jeu pour ceux qui se rêvent en YouTuber star.



Explorez NewTube City pour découvrir de nouvelles tendances et nouer de nouvelles relations avec différents personnage pour amener votre chaîne au sommet !



Chaque tendance est une histoire à découvrir dans NewTube City ! Trouvez les points chauds dans 3 différents quartiers avec des défis spéciaux, des événements saisonniers, des personnages célèbres et bien plus ! Identifiez les meilleures tendances pour votre chaîne, trouvez pourquoi elles sont populaires et créez du nouveau contenu pour faire grandir et grandir votre public et multiplier vos possibilités ! Télécharger Youtubers Life 2 Creators Game à 7,99 €





CardSurvival: Tropical Island (Jeu, Cartes / Simulation, iPhone / iPad, v1.001, 231 Mo, iOS 11.0, WinterSpring Games Limited) Card Survival : Tropical Island est un jeu de survie basé sur des cartes, créé par les créateurs de Card Quest.



Faites l'expérience de ce que serait votre vie si vous étiez échoué sur une île déserte, le tout sous forme de cartes.

Explorez, fabriquez des outils et gérez vos besoins afin de survivre dans cet environnement hostile. Télécharger CardSurvival: Tropical Island à 18,99 €





Prehistoric Isle 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 188 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Prehistoric Isle 2 est un jeu de tir sorti par SNK en 1999 et porté par la collection "ACA NeoGeo".

Différents types de dinosaures qui sont grands, petits, ou même ont des ailes sont apparus !

Votre mission est d'éliminer ces bêtes primitives de la ville.

Sauvez et aidez tous les citoyens piégés à s'échapper ! Profitez d'une variété d'étapes et de décors colorés ! Télécharger Prehistoric Isle 2 à 4,99 €





Mare (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 1,8 Go, iOS 10.0, Visiontrick Media AB) Mare est un jeu de grande classe, magnifique du début à la fin et couplé à une partition musicale qui contribue grandement à l'immersion. Si la version originale était disponible en VR, la version "Touch" permet de vivre cette aventure macabre et mystérieuse. Au sortir d'un sommeil sans rêve, vous vous réveillez inexplicablement sur l'étrange terre de "Mare" dans la peau d'un mystérieux oiseau artificiel.

Aux côtés d'un compagnon de voyage impuissant, vous plongez dans les profondeurs d'une région inconnue pour vivre une expérience déroutante et intrigante. Télécharger Mare à 5,99 €





Roller Drama (Jeu, Sports / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.7, 1,1 Go, iOS 11.0, Open Lab Srl) Le mélange de vos rêves entre roman visuel et gestion sportive ! Menez une équipe de roller derby, faites preuve de stratégie et utilisez des commandes en temps réel. Hors de la piste, vous devrez gérer l'amitié et les peines de cœur de 5 fortes personnalités dans une société capitaliste... C'est un sujet original avec une très belle réalisation. Télécharger Roller Drama à 6,99 €