Insolite : il vole un iPhone et prend des selfies qui sont envoyés sur iCloud

Les iPhone sont chers et populaires, deux éléments qui poussent les personnes malintentionnées à voler en priorité les smartphones d'Apple dans la rue, dans les transports en commun... Très souvent, quand un iPhone est dérobé, celui-ci se retrouve très rapidement localisé dans les pays de l'Est ou du Maghreb quelques jours ou semaines après l'incident. Cependant, il arrive parfois que le voleur décide d'utiliser l'iPhone pour son utilisation personnelle. Une histoire qui nous vient tout droit de l'Essonne montre à quel point certains voleurs ne sont vraiment pas malins.

Il vole un iPhone et prend des selfies qui arrivent sur le compte iCloud de la victime

Quand vous prenez des photos et vidéos avec votre iPhone, celui-ci envoie directement les contenus sur votre compte iCloud dans votre espace de stockage gratuit ou payant. Cette fonctionnalité s'appelle "Photos iCloud", l'objectif d'Apple derrière cette idée, c'est de permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs photos et vidéos depuis d'autres appareils Apple, l'un des nombreux avantages de l'écosystème pommé.



Cette fonctionnalité très populaire dans la communauté Apple a servi à un mineur âgé de seulement 13 ans qui écrivaient un message à un ami avec son iPhone 11 dans le RER B près de la gare d'Orsay-Ville en Essonne. Malheureusement, cet adolescent va croiser le chemin de Mohamed D. dans l'après-midi du jeudi 26 janvier, un délinquant multirécidiviste de 21 ans déjà connu par la police.

Alors que l'homme voit l'adolescent avec son iPhone 11 avec peu de personnes autour dans le wagon, il va prendre l'initiative de se rapprocher du jeune homme, s'assoir à côté de lui en attendant la fermeture des portes et lui arracher son iPhone des mains.



Une conversation entre les individus commence, le voleur demande à l'adolescent de ne pas crier en expliquant que le wagon est quasiment vide et que personne ne viendra l'aider s'il appelle au secours. Le jeune de 13 ans prend peur et écoute son agresseur qui lui exige le code à 4 chiffres de son iPhone afin de le déverrouiller et de l'utiliser. Pris de panique, l'adolescent va communiquer le code et le voleur repart au bout de 2 minutes après avoir obtenu ce qu'il voulait.

Le garçon alerte ses parents une fois rentré chez lui, une plainte est déposée

Suite à cette expérience qui le marquera pour longtemps, l'adolescent va aller avec ses parents au commissariat le plus proche de son domicile pour déposer une plainte. Les policiers demandent la localisation du vol, l'heure et la date de l'incident afin de récupérer les vidéos des caméras de surveillance de la RATP.



Une fois la plainte réalisée, l'adolescent et ses parents rentrent à leur domicile. Ce qui va les surprendre arrivera dans les jours qui suivent... Mohamed D., utilise l'iPhone 11 de sa victime qui est toujours reliée au compte iCloud de l'adolescent, ce qui signifie que la fonctionnalité "Photos iCloud" est encore en activité et transfert la totalité des photos et vidéos prises depuis l'iPhone.



Sur le compte iCloud, les parents aperçoivent des selfies avec le visage du voleur. Par chance, ils sont réalisés avec une bonne luminosité, ce qui permet de l'identifier d'une facilité déconcertante. La famille se rend au commissariat avec les photos du voleur, les policiers vont immédiatement le reconnaître, car il avait volé une paire d'AirPods deux semaines plus tôt dans un train en direction de Paris.



Les policiers vont au domicile du voleur afin de l'interpeller, l'interroger et le mettre en garde à vue. Le voleur est rapidement présenté à un juge qui va le condamner à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie d'un sursis probatoire de 18 mois.



Mohamed D. devra également verser un dédommagement financier à la famille, soit 369,99€ pour le préjudice matériel, 500€ pour le préjudice moral et 200€ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aujourd'hui, le jeune homme de 13 ans va pouvoir s'acheter un nouvel iPhone, mais il se dit traumatiser suite à cette expérience qui reste gravée dans son esprit.



Source