Le jeu d'action "The Legend of Tianding" arrive sur iOS !

Sorti sur PC il y a un peu plus d'un an, The Legend of Tianding est un jeu d'action à défilement latéral basé sur le "Robin des Bois taïwanais", Liao Tianding. Et bien, bonne nouvelle, le titre arrive très prochainement sur les appareils iOS. À la fin des années 1800, alors que Taïwan était sous occupation japonaise, Liao Tianding était connu pour sa capacité à se défendre contre les dirigeants oppressifs et à voler les riches pour aider les pauvres.

The Legend of Tianding porté sur iPhone et iPad

Liao Tianding est devenu un héros populaire légendaire dans la culture taïwanaise et a fait l'objet de nombreux films, séries, livres et, en 2004, d'un jeu internet en Flash. C'est ce jeu original qui, en collaboration avec son créateur, a servi de base à The Legend of Tianding, sorti en 2021. Au vu du succès, le portage mobile n'était qu'une question de temps. Voici la bande-annonce :

Incarnez Liao Tianding (alias Liāu Thiam-Ting), justicier de Taipei, recherché par les autorités coloniales japonaises. Dans la peau de ce hors-la-loi légendaire, volez aux riches, nourrissez les pauvres et battez-vous au nom de la justice dans les rues de Taipei au début du XXe siècle.



Avec son style BD très réussi, The Legend of Tianding vous met donc dans la peau de ce héros local. Pour affronter les autorités coloniales, vous êtes armé d'un tantô, d'une écharpe nouée à votre ceinture et de techniques de kung-fu qu'il faudra évidement maîtriser. Les combats sont plutôt techniques, avec des combos à réaliser et des possibilités parfois étonnantes comme l'utilisation d'un grappin.



Fonctionnalités mises en avant par le studio Another Indie :

De l'action sauce kung fu à couper le souffle, avec des techniques comme l'envol du dragon ou le one inch punch.

Explorez le Taipei du début du XXe siècle, recréé de façon authentique.

Croisez le fer avec de redoutables courtisanes, des hommes d'affaires cupides ou des chefs militaires.

Incarnez le hors-la-loi Liao Tianding, le Robin des Bois historique de Taipei.

Récoltez de puissants talismans et jouez au jeu traditionnel des quatre couleurs.

Comparez votre légende à celle de vos amis avec les classements en ligne.

Mettez vos talents à l'épreuve face aux ennemis jurés de Tianding dans le mode Boss Rush.

Prise en charge des manettes pour punir l'ennemi avec une précision sans faille.

La version iOS supportera les manettes physiques et fonctionnera à 120 Hz sur tous les iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro et iPad Pro.



Si vous êtes aussi impatient que nous, vous pouvez précommander The Legend of Tianding sur l'App Store dès maintenant pour 7,99 €, la sortie étant prévue pour le 2 mars.

