PlayStation : un événement State of Play aura lieu jeudi

En plein cœur de l'actualité avec son révolutionnaire PlayStation VR 2, Sony a décidé de frapper un gros coup dans cette période où l'effet médiatique est en sa faveur. L'entreprise vient d'annoncer un événement State of Play qui aura lieu jeudi soir, on peut déjà s'attendre à un avant-goût autour des jeux à venir sur le PS VR 2 ainsi qu'un regard approfondi sur le futur jeu Suicide Squad.

Un événement spécial

C'est dans ce genre de période que ça ne doit pas être facile d'être un joueur Xbox, entre les avancées majeures de Sony dans le domaine de la réalité virtuelle et maintenant un événement dédié aux jeux, on doit se sentir bien seul avec la console de Microsoft !



Dans un billet de blog, l'équipe PlayStation vient d'annoncer son premier événement de 2023 avec la promesse d'un aperçu sur certains jeux à venir de plusieurs studios partenaires. Nous aurons aussi le droit à de nouvelles images de gameplay et des informations croustillantes à propos de Suicide Squad: Kill the Justice League, la prochaine pépite de Rocksteady Studios.

L'équipe PlayStation compte aussi profiter de ce grand rendez-vous avec sa communauté pour parler du PS VR 2 qui sortira ce mercredi, les joueurs auront l'occasion de visionner un aperçu de cinq jeux qui débarqueront au cours de 2023 (probablement en exclusivité PS VR 2).



En France, le State of Play sera diffusé sur Twitch et YouTube sur les chaînes officielles de PlayStation France. Vous pourrez suivre en direct l'événement dès 22h00, il n'est pas précisé combien de temps durera ce State of Play, mais on peut s'attendre à un direct d'une heure maximum.

Pour ceux qui ne pourront pas regarder ce grand rendez-vous, la retransmission en direct sera disponible en VOD gratuitement dès la fin de la diffusion sur YouTube et Twitch.