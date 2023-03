L'iPhone pliable pourrait détecter les chutes et activer un mode de protection (brevet)

Alors que la concurrence propose déjà massivement des smartphones pliables permettant de passer d'un petit à un grand écran, Apple se fait toujours désirer. Selon une multitude d'indiscrétions, l'iPhone Fold est en cours de développement et cette information se confirme à travers les brevets déposés par Apple pour protéger ses futures technologies !

Un mode de protection pour l'iPhone Fold en cas de chute ?

Apple poursuit son travail sur l'iPhone pliable, un projet qui reste encore très secret, mais qui commence à se dévoiler à travers les dépôts de brevet. L'entreprise de Cupertino a enregistré un brevet intitulé "Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection", celui-ci décrit une fonctionnalité étonnante pour l'iPhone pliable : la détection de chute et la mise en place spontanée d'un mode de protection.



Les ingénieurs du géant californien travaillent sur la possibilité pour l'iPhone pliable de déceler une chute et d'activer un mode de protection qui ferait se plier l'appareil automatiquement afin de protéger son écran. Cette fonctionnalité pourrait être très bénéfique pour les utilisateurs de smartphones qui sont souvent confrontés à la chute accidentelle de leur iPhone.

Pour réaliser cette prouesse, Apple se servirait des capteurs et accéléromètres présents dans l'iPhone pliable, ces capteurs sont capables de détecter la chute de l'appareil et d'activer le mode de protection en conséquence. L'iPhone pliable serait ainsi en mesure de se plier pour protéger son écran des chocs, ce qui éviterait de devoir remplacer l'écran (ce qui risque d'être difficile et coûteux pour l'iPhone Fold).



L'iPhone pliable d'Apple n'est pas encore officialisé, mais les rumeurs suggèrent qu'il pourrait être présenté d'ici 2024 ou 2025. Si cette fonctionnalité de détection de chute est proposée par Apple, elle pourrait constituer un argument de poids pour l'adoption de l'iPhone pliable par les consommateurs.