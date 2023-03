Officiel : l'E3 2023 est annulé !

Après 20 ans de bons et loyaux services, l'E3 s'apprête à tirer sa révérence. Absent durant les trois dernières années pour raisons sanitaires, il devait fêter son grand retour à l'été 2023. Finalement, ce ne sera pas le cas. Triste à dire, mais l'E3 est mort !

La fin d'une époque

Autant le dire clairement, l'E3 n'aura pas survécu à la pandémie de covid-19. Comme pressenti, les organisateurs viennent de prendre la parole pour annoncer l'annulation de l'édition 2023. La cause ? Un manque cruel d'éditeurs et de gros noms pour couvrir l'évènement.



Le nouveau monde post-covid a trouvé un nouveau rythme dans lequel les sociétés agissent dans leur coin lorsqu'il s'agit de communiquer avec le public. Résultat, le salon du jeu vidéo qu'est l'E3 n'a plus vraiment sa place.



Il y a quelques jours, Ubisoft, Electronic Arts, Tencent et Sega ont indiqué rejoindre la liste des éditeurs absents pour l'E3 2023. Pire encore, Xbox et Nintendo ont également confirmé qu'ils ne seraient pas de la partie. Sony n'y participe plus depuis longtemps.

Résultat, il ne reste plus grand monde et le coût exorbitant d'une telle organisation ne vaut pas la peine d'être mis sur la place si la fête et les rentrées d'argent ne sont pas au rendez-vous derrière.

Certains trouveront cette nouvelle triste tandis que d'autres targueront simplement que c'est la vie et qu'il faut s'adapter à son époque. Pour rappel, avant 2020, l'E3 a tenu une conférence annuelle durant vingt longues années.



On ne peut que remercier l'industrie du gaming pour les moments magiques et inoubliables qui resteront gravés dans nos mémoires. Il ne reste plus qu'à voir si l'E3 va définitivement disparaître ou essayer de revenir sous un format totalement différent.

