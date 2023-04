Apple brevète une manette de jeu VR pour les FPS avec retour de force

La semaine dernière, l'Office américain des brevets et des marques a publié une demande de brevet d'Apple concernant un nouveau dispositif complémentaire au très attendu casque AR/VR, qui pourrait donner une impression de réalisme à une manette en réalité virtuelle pour les jeux de tir en fournissant un mécanisme de retour de couple pour une gâchette ou un levier à l'aide d'un moteur à réluctance rotative. En somme, vous aurez l'impression d'appuyer sur la gâchette d'un vrai pistolet pendant vos parties.

Une manette à faire rougir Sony

Dans l'historique du brevet, il est indiqué que les panneaux et écrans tactiles peuvent fournir des dispositifs d'entrée virtuels (par exemple, des boutons, des touches, des curseurs, des cadrans, et autre) en remplacement des dispositifs d'entrée mécaniques, mais que les dispositifs d'entrée virtuels manquent naturellement de sensations et de retours d'informations. Cela va même jusqu'à rater l'action.

In fine, cette absence de sensation tactile peut nuire au réalisme et aux performances. Il est vrai que taper sur le clavier virtuel de l'iPhone est moins facile que sur le clavier d'un Mac. Encore pire pour un panio virtuel et un piano physique, par exemple.



En allant plus loin, il convient de rappeler que bien que physiques, deux claviers de nature différente n'offriront pas le même rendu sonore et la même sensation au bout des doigts. Un piano à queue n'est pas comparable avec un panio électronique. Cela vaut bien évidemment pour une manette de jeu. Une gâchette électronique n'aura pas les ressorts et les leviers d'une gâchette mécanique et ne sera donc pas ressentie de la même façon.



Le brevet d'Apple porte sur la fourniture d'un mécanisme de retour de couple pour une gâchette ou un levier à l'aide d'un moteur à réluctance rotative (ou moteur).



Dans certains exemples, le moteur à réluctance rotative comprend deux pôles fixes asymétriques formés de deux ensembles noyau/bobine de taille et/ou de forme inégale situés sur l'un des côtés ou les deux côtés d'un aimant permanent, ou à l'extérieur de l'aimant.



Dans d'autres, les pôles sont fixes et l'aimant permanent est couplé à la gâchette ou au levier de sorte que l'aimant tourne par rapport aux pôles lorsque l'on appuie sur la gâchette ou le levier.



Plus loin, le brevet explique que lorsque les bobines du moteur sont alimentées de manière programmable, les noyaux sont magnétisés à différentes rotations angulaires de la gâchette ou du levier, ce qui crée un profil de retour de couple qui peut être rapidement modifié pour fournir plus ou moins de couple à différents moments de la pression sur la gâchette ou le levier afin d'émuler différentes gâchettes ou différents leviers. Un peu à la manière de la configuration d'un volant pour les simulateurs automobiles. L'accessoire semble aller bien plus loin que l'excellente manette DualSense de Sony pour la PS5.



Bref, quoiqu'il en soit, Apple travaille manifestement activement sur son premier casque de réalité étendue (XR = AR + VR). On pourrait avoir un premier aperçu dès juin à l'occasion de la WWDC 23 du 5 juin. Mais les rumeurs se contredisent sur ce point.



