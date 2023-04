Apple va sortir de nouveaux Mac M3 avec macOS 13.4

Outre les informations sur watchOS 10 et Spotify, Mark Gurman a évoqué l'avenir du Mac et de macOS. Dans sa lettre d'information dominicale, notre confrère a expliqué qu'Apple s'arrête à lancer plusieurs ordinateurs prochainement, dans la foulée de macOS 13.4.

Mac Pro ou MacBook Air M3 ?

Vous le savez, Apple devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, macOS 14 et watchOS 10 à l'occasion de la WWDC 23 du 5 au 9 juin. Lors de sa conférence annuelle des développeurs, Apple devrait également parler de son casque AR/VR, dont on parle depuis longtemps, et son système d'exploitation xrOS. Le casque serait appelé Reality Pro.

Mais d'ici là, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple travaille activement sur les versions d'iOS 16.5 et de macOS 13.4, entre autres. Actuellement en bêta, le logiciel pour les ordinateurs de bureau n'apporte rien de neuf d'un point de vue utilisateur, mais le journaliste américain affirme que cette mise à jour servira à ajouter la prise en charge des nouveaux Mac. Avec macOS 13.4 à venir en mai en version finale, l'entreprise pourrait donc dévoiler de nouveaux modèles. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore le détail. Selon les rumeurs, Apple prévoit un nouveau Mac Pro équipé d'une puce M2 Ultra et de nouveaux modèles MacBook Air équipés d'une puce M3. Pour la première fois, il y aurait un modèle "Air" de 15 pouces.



Tout cela devrait rapidement se concrétiser, Apple devant lancer d'autres bêtas dans les semaines à venir, des versions qui seront décortiqués par les spécialistes à la recherche d'indices. Le Mac Pro reste, à date, le dernier ordinateur propulsé par une puce Intel dans la gamme Apple. Peut-être plus pour longtemps...