Apple TV+ dévoile le trailer de la série "Drops of God" avec Geffrier et Yamashita

Aujourd'hui, Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce de la nouvelle série franco-japonaise multilingue "Drops of God". Tournée en français, japonais et anglais, "Drops of God" met en scène Fleur Geffrier ("Das Boot", "Elle") et Tomohisa Yamashita ("The Head", "Tokyo Vice", "Alice in Borderland"), et se déroule dans le monde de la gastronomie et des grands vins.



La nouvelle série de huit épisodes de Legendary Entertainment, adaptée du manga japonais éponyme, best-seller du New York Times, sera diffusée pour la première fois le vendredi 21 avril 2023 avec deux épisodes suivis d'un épisode hebdomadaire chaque vendredi jusqu'au 2 juin 2023 sur Apple TV+.

Une rivalité inégale

"Drops of God" se déroule dans le monde de la gastronomie et des grands vins. Le Français Alexandre Léger, créateur du célèbre Guide Léger des vins et figure emblématique de l'œnologie, vient de s'éteindre à son domicile de Tokyo à l'âge de 60 ans. Il laisse derrière lui une fille, Camille (Geffrier), qui vit à Paris et n'a pas revu son père depuis la séparation de ses parents lorsqu'elle avait neuf ans. Lorsque Camille s'envole pour Tokyo et que le testament de Léger est lu, elle découvre que son père lui a légué une extraordinaire collection de vins, la plus grande au monde selon les experts. Mais pour revendiquer son héritage, Camille doit rivaliser avec un jeune et brillant œnologue, Issei Tomine (Yamashita). Fille biologique contre fils spirituel : le duel est sur le point de commencer. Trois épreuves, toutes liées à la dégustation du vin, permettront de les départager. Le gagnant deviendra propriétaire de l'empire Léger, le perdant repartira les mains vides. Mais comment Camille pourrait-elle gagner un tel duel ? Elle ne connaît rien au vin, et pire : elle n'en a jamais bu une seule goutte.



Écrite par le créateur de la série Quoc Dang Tran ("Marianne", "Parallels"), produite par Klaus Zimmermann ("Borgia", "Trapped") et réalisée par Oded Ruskin ("No Man's Land", "Absentia"), la série est également produite par Les Productions Dynamic en association avec 22H22 et Adline Entertainment.



La série est présentée en partenariat avec France Télévisions et Hulu Japan. "Drops of God" est inspirée de la série de mangas japonais créée et écrite par Tadashi Agi, lauréat du prix, avec des illustrations de Shu Okimoto et publiée par Kodansha.



Voici la bande-annonce :