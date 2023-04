Meta de Mark Zuckerberg va encore supprimer des milliers d'emplois

Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, n'a visiblement toujours pas réglé ses problèmes de rentabilité. La firme se prépare à une nouvelle série de licenciements massifs, comme le rapport plusieurs sources internes à Vox. Et dire que le licenciement de 4 000 personnes par Elon Musk à sa prise de pouvoir chez Twitter avait été vivement critiqué.

Toutes les applications sont concernées

Le mémo interne, qui a été posté sur un panneau d'affichage à l'intention des employés de Meta mardi soir, informait ces derniers que les licenciements commenceraient mercredi et affecteraient un large éventail d'équipes techniques, y compris celles qui travaillent sur Facebook, Instagram, Reality Labs et WhatsApp.

Un porte-parole de Meta a confirmé la note, mais n'a pas souhaité faire d'autres commentaires. Selon une source, ces suppressions pourraient entraîner la perte d'environ 4 000 emplois.



D'après Lori Goler, responsable du personnel de Meta, la période difficile n'est pas terminée :

Ce sera une période difficile, car nous dirons au revoir à des amis et à des collègues qui ont tant apporté à Meta.



Les employés d'Amérique du Nord seront informés en premier, dès ce jour, tandis que les personnes d'autres régions recevront l'information plus tard.



Ces licenciements font suite à l'annonce faite en mars par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, selon laquelle 10 000 emplois supplémentaires seraient supprimés dans les mois à venir, alors que l'entreprise en avait déjà supprimé 11 000 en novembre.



Les premiers touchés sont évidemment les départements techniques, mais d'ici mai, la partie commerciale de l'entreprise sera également impactée. Pour mémoire, à la fin de l'année dernière, Meta comptait environ 86 000 employés. Pour 2023, Mark Zuckerberg parle en interne d'une "année de l'efficacité", ce qui laisse craindre de nouvelles coupes budgétaires. Tout cela commence à modifier l'esprit de la Silicon Valley, loin de la culture "no limit" dans les embauches et investissements.



Au-delà de Meta, rappelons que Microsoft, Amazon et Disney ont déjà licencié par dizaines de milliers.