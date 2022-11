Disney+ : des licenciements et une baisse de l'investissement sont à venir !

L'activité dans le streaming est aujourd'hui l'un des secteurs les plus importants pour le groupe Disney. Pour arriver à faire mal aux géants comme Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore HBO Max, Disney+ n'a pas eu d'autres choix que d'investir en masse dans les créations originales depuis son lancement. Malheureusement, cela a coûté cher et a engendré des pertes financières phénoménales qui font très peur aux investisseurs.

Disney+ va se serrer la ceinture

Pour attirer de nouveaux abonnés, Disney+ a sorti les gros moyens, le service de streaming a mis à disposition ses meilleures licences (Pixar, Star Wars, Marvel...), mais a aussi investi d'énormes sommes d'argent pour créer ses propres contenus originaux. Disney+ a conscience que pour faire la différence sur le marché du streaming, il est aujourd'hui indispensable d'avoir dans son catalogue des séries, films et documentaires qu'on ne retrouve chez aucun concurrent.



Disney savait dès le début que produire des contenus originaux allait coûter cher, n'oublions pas que le groupe en produit chaque année pour Disney+, mais également pour Hulu et ESPN+, les autres plateformes de streaming du groupe.

Les nombreux projets sur les trois services ont engendré une perte de 1,47 milliard de dollars au cours du troisième trimestre de 2022, une somme qui effraie les investisseurs qui ont immédiatement fait chuter le cours de bourse de Disney.

Sans surprise, un grand patron ne peut pas rester insensible face à la panique générale des investisseurs, surtout que le conseil d'administration de l'entreprise devient rapidement nerveux dans ce genre de situation.

Pour calmer tout le monde, Bob Chapek (PDG de Disney) a déclaré un plan d'économies qui va être déclenché de manière imminente. Voici ce que l'on sait actuellement sur les restrictions :

Baisse de l'investissement dans les créations originales des services de streaming du groupe Disney, certains projets en cours ou à venir pourraient être annulés.

Les voyages professionnels des employés seront réduits au strict minimum, ils devront au préalable être validés par la direction.

Les embauches vont être gelées pendant une longue période

Des licenciements vont avoir lieu dans plusieurs secteurs de l'entreprise (Bob Chapek n'a pas dévoilé les postes qui vont être touchés par les ruptures de contrat)

Le PDG de Disney a déclaré :

Je suis pleinement conscient que ce sera un processus difficile pour beaucoup d'entre vous et vos équipes. Nous allons devoir prendre des décisions difficiles et inconfortables.

Un audit va prochainement avoir lieu dans le groupe Disney, il devra déterminer quelles sont les dépenses non essentielles à supprimer. Disney rejoint donc le côté "obscur" des licenciements, plusieurs grandes entreprises américaines ont annoncé une vague de licenciements et réduction des coûts suite à l'économie mondiale en crise. Dans la liste, on compte déjà Twitter, Meta et Amazon.