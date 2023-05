PS Plus : les jeux gratuits de mai avec GRID Legends, Descenders et Chivalry 2

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus sont disponibles pour le mois de mai. Après Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure et Tails of Iron, les joueurs abonnés au PS+ peuvent mettre la main sur GRID Legends, Chivalry 2 et Descenders.



Ainsi, les joueurs PlayStation abonnés vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au service "PlayStation Plus", vous pouvez télécharger tous les titres offerts de manière gratuite, en tout cas si vous avez de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en mai 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 2 mai 2023 (jusqu'au 6 juin) :

GRID Legends | PS4, PS5

| PS4, PS5 Chivalry 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Descenders | PS4

GRID Legends | PS4, PS5

GRID Legends offre une expérience de pilotage à haute vitesse qui combine le grand frisson du sport automobile, une grande variété de courses, et une histoire passionnante qui vous plonge en plein cœur de l’action, notamment grâce à un moteur graphique de premier plan. En solo, vous devez devenir la star d’un scénario automobile bien ficelé et avec des acteurs comme Ncuti Gatwa, dans une production en réalité augmentée. Faites face à de fortes personnalités, aux intrigues politiques dans les coulisses des stands, aux drames sur la piste et à l’infâme Ravenwest Motorsport, dans un documentaire qui immortalise chaque instant. Avec un volant, c'est encore mieux.

Chivalry 2 | PS4, PS5

Dans Chivalry 2, vous replongez dans les conflits médiévaux ultimes avec des combats multijoueur en vue subjective inspirés des plus grandes batailles du cinéma. Revivez les moments clés des situations cultes de l’époque. Participez à des luttes à grande échelle dans de vastes environnements allant de la mêlée de tournoi aux sièges de château d’envergure. Choisissez votre style de jeu parmi les 4 classes et 12 sous-classes disponibles, chacune offrant ses propres armes et capacités, et chargez au cœur d’affrontements grandioses à 64 joueurs dignes du 7e art. Si vous avez une PS5, Chivalry 2 propose une résolution 4K avec 60 images par seconde.

Descenders | PS4

Descenders est un jeu de VTT au rythme endiablé, facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. S'il n'est pas spécialement beau, son système basé sur les lois de la physique vous permet de contrôler jusqu’au moindre mouvement de votre champion. Découvrez de nouveaux sauts et de nouvelles pentes à chaque partie avec les niveaux générés de façon procédurale. Gagnez des bonus spéciaux chaque fois que vous jouez et découvrez quelles capacités correspondent le mieux à votre style de jeu. Bien sûr, vous pourrez récupérer de nouveaux vélos et équipements grâce au système de réputation en ligne.

C'est quoi le PS Plus ?

Le "PlayStation Plus" est un service par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5 depuis des années. Au travers de trois offres, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming pour jouer sur un écran déporté comme un iPad, un Mac ou une TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus (version 2023) se présente en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.